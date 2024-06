Un voyage à travers le cœur sauvage de l'Albanie, symbole triomphant de la protection environnementale

En réalité, je suis encore rassasiée par le petit-déjeuner. Plus tôt dans la matinée, à l'hôtel de Zamo, le majestueux Castle Park de Berat, sa femme Alma m'avait parlé du réseau de producteurs qu'ils avaient encouragé. « Tout ce que vous mangerez chez nous est local et frais, à l'opposé des fast-foods », dit-elle en me proposant du pain chaud, des confitures, des œufs et des olives. Elle a expliqué comment, dans les premiers jours du tourisme à Berat, elle et Zamo ont voulu inclure et soutenir les villageois locaux. « Lorsque j'ai demandé pour la première fois aux habitants des montagnes d'aider à nourrir et à divertir nos invités, ils m'ont répondu que nous n'avions que des choses simples. Ils pensaient que les étrangers voulaient du chocolat et du Coca Cola hors de prix ! » ajoute-t-elle. « Je leur ai dit que vous vouliez faire de la randonnée, écouter leurs histoires et leurs chansons. Au début, ils ne comprenaient pas. Ils n'étaient plus fiers de ce qu'ils avaient. »

Cela fait maintenant deux décennies que Zamo et Alma accueillent des voyageurs. Ils travaillent avec la Much Better Adventures depuis 2017. Et, pendant ce temps, Durim s'est lancé dans l'hébergement sur le mont Tomorr. Un haut-parleur est installé et de la musique folklorique albanaise envahit notre aire de pique-nique. C'est le moment de danser. Suivant l'exemple de Durim, nous nous rassemblons tous en cercle et frappons du pied en suivant le rythme du tambour, qui devient de plus en plus rapide. Très amusé, il se détache et porte un toast, traduit par le guide Endri Hoxha : « Il vous remercie d'être venus dans cette partie de la montagne et il espère que vous apprécierez cette nourriture du coin. Il remercie aussi Zamo d'avoir ramené autant de personnes dans ce magnifique endroit. Gëzuar ! »

Nous continuons à marcher, à travers des forêts pommelées par le soleil, au son des cloches de chèvres lointaines, jusqu'à ce que nous atteignions le village isolé de Qafë Dardhë et que nous nous reposions sur la terrasse d'un petit café. Après vingt-cinq ans à travailler en Grèce, le propriétaire Batjar Koci est retourné dans son pays natal en 2021 pour restaurer la communauté rurale en déclin. Des chalets en pierre, abandonnés lors de l'exode post-communiste vers les villes ou à l'étranger, sont transformés en chambres d'hôtes durables pour les randonneurs de passage. « À l'étranger, on ne peut que travailler, être un numéro », me dit-il alors que nous visitons les ruches, les potagers et la petite école primaire où il a appris à lire. « Mais, en Albanie, on peut commencer quelque chose de nouveau. »

Je pars avec deux énormes tomates dans mon sac à dos, Batjar insiste, il veut que je les déguste plus tard. Elles rejoignent le pot de miel qu'Alma a mis dans mes mains plus tôt. Sur le trajet retour de Berat, en traversant des vergers sauvages, Zamo s'arrête pour cueillir des grenades sur une branche et les distribue à ses passagers. « On veut seulement partager ce qu'on a », dit-il.

DES CHANGEMENTS PAR VAGUES