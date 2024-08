Valence : nos conseils pour découvrir la ville et ses alentours

Lors d'une visite des vergers, on me présente des variétés d'agrumes qui semblent avoir été inventées par Willy Wonka : l'« orange chocolat » à la peau brune, la « main de Bouddha », dont les segments jaunes noueux ressemblent à des doigts, et les « finger limes », également connus sous le nom de « caviar d'agrumes », parce qu'ils peuvent atteindre plus de 235 euros le kilo. Ensuite, sur une véranda avec vue sur les jardins soigneusement entretenus de Huerto Ribera, on me sert le plus frais des jus d'orange, fraîchement pressé, dans le cadre d'un esmorzaret valencien traditionnel. Ce repas, qui signifie « petit déjeuner » en dialecte local, peut avoir lieu à n'importe quel moment entre neuf heures et midi et comprend généralement du blanco y negro, un sandwich farci de saucisses blanches et noires, et de cremaet, café au rhum aromatisé à la cannelle et aux écorces d'agrumes. C'est un repas copieux, digne d'un randonneur, et je me surprends à rêver d'une occasion de le déguster.