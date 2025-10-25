Ces théâtres comptent parmi les plus beaux du monde

Le Citizens Opera House fut conçu par le célèbre architecte de théâtre Thomas W. Lamb et construit en 1928. Lamb fut engagé par la vedette du vaudeville Edward F. Albee II, qui souhaitait ériger un théâtre servant également de mémorial à son ami Benjamin Franklin Keith. Aucun détail ne fut négligé : les moquettes sont des répliques de celles de la Bibliothèque du Congrès américain, et l’on y trouve une profusion de marbre de Carrare, d’or et de soie. Dans les années 1990, le bâtiment tomba en déshérence, ce qui entraîna une restauration de 54 millions de dollars (46 millions d'euros environ). Celle-ci comprit notamment l’application de deux kilogrammes de feuilles d’or et la restauration minutieuse des fresques du théâtre. Pas le temps d’assister à un spectacle ? Des visites historiques du bâtiment, incluant des visites des coulisses, permettent aux visiteurs de découvrir l’envers du décor. Elles sont proposées toute l’année, selon le principe du premier arrivé, premier servi.