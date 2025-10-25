Ces théâtres comptent parmi les plus beaux du monde
L’Odéon d’Hérode Atticus à Athènes a fermé ses portes pour trois ans de rénovation. En attendant sa réouverture, voici neuf autres théâtres tout aussi remarquables à découvrir à travers le monde.
L’Odéon d’Hérode Atticus à Athènes fut construit en 161 de notre ère.
Situé au pied de l’Acropole, à Athènes, l’Odéon d’Hérode Atticus a été construit en l’an 161 apr. J.-C. Maintenant qu’il est fermé pour un vaste projet de restauration, intéressons-nous à d’autres théâtres prestigieux à travers le monde qui valent vraiment le détour, des merveilles historiques aux chefs-d’œuvre modernes.
Bien que le bâtiment actuel date de 1929, un théâtre se dresse à cet endroit depuis 1610, ce qui en fait le plus ancien théâtre du Japon. Largement considéré comme le premier théâtre kabuki (qui utilise le mime et la musique pour raconter des récits historiques), il se distingue par ses éléments spectaculaires, notamment son magnifique toit à pignon de style Momoyama et son yagura (tour de guet), tandis que l’intérieur est une explosion d’opulence, avec un hall d’entrée aux teintes vermillon et un plafond à caissons. Notre conseil ? Foncez au troisième étage : ce sont les places les moins chères, mais leur position en hauteur garantit une vue imprenable.
Les sièges du troisième étage du théâtre Minamiza de Kyoto sont peut-être les moins chers, mais leur position en hauteur garantit une vue fantastique.
TEATRO AMAZONAS, OPÉRA, MANAUS, BRÉSIL
Manaus, située sur les rives du Rio Negro, n’était pas l’endroit le plus facile d’accès lorsque ce théâtre fut inauguré en 1896. Cela ne semblait toutefois pas inquiéter les architectes, qui firent venir ses murs en acier de Glasgow, son marbre (utilisé pour l’escalier) et ses lustres d’Italie, ainsi que 36 000 tuiles de France, disposées de manière à former un drapeau brésilien sur le dôme du théâtre. Les références à la région sont également nombreuses, notamment le rideau, créé en 1894 et orné d’une représentation du Rio Negro, ainsi que le plancher en bois, constitué de 12 000 pièces de différentes essences amazoniennes assemblées sans colle. Aujourd’hui, le théâtre accueille divers événements et productions, ainsi qu’un festival annuel d’opéra. Des visites guidées d’une heure permettent d’admirer de plus près l’architecture remarquable du bâtiment.
PALACIO BELLAS ARTES, MEXICO CITY, MEXIQUE
Voici un théâtre qui a défié tous les pronostics, n’ouvrant finalement ses portes qu’en 1934 après de longs retards causés par la Révolution mexicaine et la nécessité de renforcer sa structure en raison du sol meuble de Mexico. De style art nouveau à l’extérieur, son intérieur art déco intègre des masques mayas et des fresques du célèbre peintre mexicain Diego Rivera. Sa pièce maîtresse est son rideau, en réalité un panneau de 24 tonnes composé d’un million de morceaux de verre Tiffany aux reflets irisés, formant une représentation des volcans mexicains Popocatépetl et Iztaccíhuatl. Aujourd’hui, le théâtre accueille toutes sortes de spectacles, allant de l’opéra aux concerts symphoniques.
La caractéristique la plus remarquable du Palacio de Bellas Artes de Mexico est son rideau en verre Tiffany, composé d’un million de pièces aux teintes arc-en-ciel.
MAISON MUNICIPALE, PRAGUE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La salle Smetana est le théâtre situé au cœur de la Maison municipale, édifiée en 1905 comme un lieu polyvalent comprenant des salles de cérémonie, des espaces d’exposition et des restaurants. Des créateurs tchèques renommés, dont le dessinateur Max Švabinský et le sculpteur Ladislav Šaloun sont à l’origine de ce qui demeure le plus grand édifice art nouveau de Prague. Les éléments les plus somptueux de la salle Smetana incluent ses stucs finement travaillés, ses vitraux et mosaïques magnifiques, ainsi que son dôme en verre orné, tandis que des sculptures inspirées de Vyšehrad, un lieu issu des légendes tchèques, veillent sur la scène.
On peut y assister régulièrement à des représentations de grands classiques, dont les plus belles œuvres de Mozart et les Quatre Saisons de Vivaldi.
THÉÂTRE MINACK, ROYAUME-UNI
Des colonnes romanesques ? Des gradins en pierre ? Minack Theatre, dans les Cornouailles, avec son style d’amphithéâtre, présente plus d’une ressemblance avec l’Odéon d’Hérode Atticus d’Athènes, malgré des cadres bien différents. Creusé dans les falaises de granit dominant la plage de Porthcurno, dans le sud-est de l’Angleterre, le Minack Theatre offre à ses spectateurs des aperçus réguliers de dauphins nageant au large, en plus de spectacles et de concerts prestigieux. Le théâtre est né de l’imagination de Rowena Cade qui, dans les années 1920, l’intégra à son jardin perché sur la falaise et permit à la troupe d’amateurs locale d’y jouer La Tempête. Aujourd’hui, des représentations s’y tiennent tout au long de l’année, les prochaines incluent Hamlet et Le Chien des Baskerville.
Bien que le Minack Theatre dans les Cornouailles paraisse beaucoup plus ancien, il s’agit en réalité d’un lieu assez récent, datant des années 1920.
CITIZENS OPERA HOUSE, BOSTON, ÉTATS-UNIS
Le Citizens Opera House fut conçu par le célèbre architecte de théâtre Thomas W. Lamb et construit en 1928. Lamb fut engagé par la vedette du vaudeville Edward F. Albee II, qui souhaitait ériger un théâtre servant également de mémorial à son ami Benjamin Franklin Keith. Aucun détail ne fut négligé : les moquettes sont des répliques de celles de la Bibliothèque du Congrès américain, et l’on y trouve une profusion de marbre de Carrare, d’or et de soie. Dans les années 1990, le bâtiment tomba en déshérence, ce qui entraîna une restauration de 54 millions de dollars (46 millions d'euros environ). Celle-ci comprit notamment l’application de deux kilogrammes de feuilles d’or et la restauration minutieuse des fresques du théâtre. Pas le temps d’assister à un spectacle ? Des visites historiques du bâtiment, incluant des visites des coulisses, permettent aux visiteurs de découvrir l’envers du décor. Elles sont proposées toute l’année, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Les moquettes du Citizens Opera House de Boston sont des répliques de celles de la Bibliothèque du Congrès.
L’inspiration de ce théâtre à l’allure d’OVNI provient de la nature sauvage qui s’étend au-delà de la ville, donnant naissance à une structure moderne semblant avoir été modelée par le vent et l’eau. Le sol en marbre blanc du hall et les murs courbes immaculés évoquent les hivers enneigés de Harbin, tandis que l’escalier sculptural, qui se tord jusqu’au jardin sur le toit, s’inspire des pèlerins ayant gravi les cinq montagnes sacrées de Chine. Plus intime, l’auditorium principal se distingue par ses murs ondulants revêtus de frêne mandchou et percés d’espaces circulaires pour les sièges, conçus pour rappeler un bloc de bois lentement érodé.
STEINMETZ HALL, ORLANDO, ÉTATS-UNIS
Parmi les points forts de ce théâtre d’Orlando figurent les rampes en cuivre poli et les finissions en bois de cerisier, mais la décoration cache bien plus qu’il n’y paraît : chaque élément, des matériaux à la forme des sièges, a été pensé pour optimiser l’acoustique. La Steinmetz Hall, intégrée au Dr Phillips Center for the Performing Arts, « flotte » sur 400 coussins de caoutchouc et compte parmi les salles les plus avancées acoustiquement au monde, conçue pour atteindre la note acoustique N1, le seuil le plus bas de perception sonore humaine. « Le meilleur siège de la salle ? C’est le Grand Tier », affirme Spencer Tong, vice-président exécutif du théâtre. « C’est là que vous ressentirez pleinement la richesse et la réverbération du son, qui semble véritablement prendre vie. »
LE BURGTHEATER, VIENNE, AUTRICHE
Construit en 1888, le Burgtheater de style néo-renaissance est célèbre pour sa façade baroque, mais son intérieur est encore plus somptueux, abritant des sculptures d’Apollon et de Bacchus, ainsi que de Shakespeare et Goethe. On y trouve également plusieurs peintures de Gustav Klimt, dont le seul autoportrait subsistant de l’artiste autrichien. Ce fut l’un des premiers théâtres au monde à être doté d’un éclairage électrique, mais aussi d’une autre innovation remarquable. « Mon élément préféré est le système de ventilation et de chauffage, intégré dès la conception du bâtiment », explique le directeur Robert Beutler. « L’air est aspiré depuis la roseraie voisine par un tunnel souterrain, puis distribué sous les sièges jusque dans l’auditorium. L’air usé s’échappe ensuite par le lustre en cristal, muni d’une grille en laiton, sous la coupole. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.