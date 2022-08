Voyage dans le mythique Texas

L’autre particularité du 27e parc national américain est de partager 190 km de frontière avec le Mexique. Pourtant, aucune barrière physique n’a été érigée le long de la longue frontière accidentée de Big Bend. Résultat, le parc, même en ne s’occupant que de ses propres affaires, s’est très souvent retrouvé impliqué dans les débats sur la souveraineté et la sécurité nationale des États-Unis. Les spectres du trafic de drogue, de l’immigration illégale et même du terrorisme ont attiré des dizaines d’agents fédéraux à la périphérie de Big Bend. Et c’est bien là le paradoxe : l’un des parcs nationaux américains les plus isolés, un havre pour les randonneurs en quête de déconnexion, ne peut échapper aux interminables bras-de-fer de la géopolitique.

Le Texas mythique, ancré dans l’imaginaire collectif – un paysage lunaire et sauvage, peuplé de cactus et de cow-boys impavides –, n’est nulle part plus visible que dans la région de Big Bend. Il convient également de dire que le désert de Chihuahua engendre des comportements peu orthodoxes. Les inconditionnels de Big Bend y voient plutôt un point fort qu’un inconvénient.

Avant la pandémie de Covid-19, 400 000 touristes affluaient à Big Bend chaque année ; il s’agit de l’un des parcs nationaux les moins visités des États-Unis (celui de Yellowstone en accueille près de dix fois plus). L’éloignement de Big Bend est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles ses charmes atypiques ont longtemps été délaissés. Posséder le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux et de cactus de tous les parcs américains n’a rien de glamour. L’histoire qu’il révèle – 300 millions d’années de vastes mers, de forêts, de dinosaures et de tremblements de terre – est une saga étonnante mais cachée, principalement relatée par les fossiles et la stratigraphie. Et si les imposantes formations géologiques du parc de Big Bend ont la même apparence préhistorique et rocailleuse que les Dolomites italiennes, elles n’affichent pas la symétrie de carte postale que peuvent avoir celles du parc des Arches, dans l’Utah, et du Grand Canyon, en Arizona.

Mais Big Bend a quelque chose que les autres n’ont pas : une frontière fluviale de 190 km avec le Mexique – le Rio Grande, dont les méandres ont donné son nom au parc texan. Ses rapides bouillonnants, dans le Santa Elena Canyon, attirent les kayakistes ; et ses passages à gué, au sud-ouest du parc, les contrabandistas, qui transportent tout ce qui peut intéresser le consommateur américain.

Un autre matin, je prends la voiture avec mon ami James Evans, un photographe qui vit à Marathon depuis trente ans. Nous laissons derrière nous la US Route 385 pour aller dans la zone de gestion de la faune de Black Gap, au nord-est du parc. L’année a été sèche, même pour le désert, mais une pluie récente a ravivé les pousses vertes des ocotillos épineux, dressés telles des sentinelles dans le paysage. Des buissons de sauge pourpre et de russélie « goutte de sang » bordent la petite route menant au fleuve. Nous trouvons un endroit où camper à moins de 100 m du Rio Grande, mais non sans avoir dû expulser au préalable une famille de pécaris à collier. Trois vaches et un cheval blanc paissent non loin de là, sans se soucier de nous. À qui appartiennent-ils ? Descendant vers le lit du fleuve, côté Texas, je distingue les empreintes arachnéennes laissées par un héron – ainsi que des traces de bottes, bien que nous n’ayons pas vu âme qui vive depuis plusieurs heures. Dans le désert, la vie est toujours bien plus proche que vous ne le pensez.

Lorsque je me réveille le lendemain, le jour est en train de se lever. La Lune est toujours visible et la température a chuté en dessous de 10 °C. Les chevaux et les vaches ont disparu. Pendant que James Evans, juché sur le toit de son 4x4, prend des photos du fleuve, de mon côté, j’étudie la terre, ainsi qu’un agrégat aléatoire de coquillages datant de la fin du Crétacé, il y a cent millions d’années en arrière.