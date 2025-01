Une journée parfaite à Grenade, au pied de l'Alhambra

GUIDE PRATIQUE :

Comment y aller ?

Des vols directs relient Paris à Grenade. Pour les autres villes françaises, il sera nécessaire de prévoir une escale dans l'une des grandes villes espagnoles quotidiennement desservies par diverses compagnies aériennes.

Temps de vol : 2h30.



Il est également possible de voyager en train, la gare Centrale de Grenade étant bien desservie par le réseau Renfe depuis Séville ou Madrid, où il est facile d'arriver en avion.

Grenade est particulièrement adaptée à l'exploration à pieds, même si les rues pavées et les collines escarpées ne vous simplifieront pas la tâche. Le réseau de bus est fiable et dessert toutes les attractions, y compris l'Alhambra.



Quand y aller ?

Les étés de Grenade comptent parmi les plus chauds d'Espagne, avec des températures moyennes atteignant les 34 °C en juillet. Les hivers sont doux, avec des maximales aux alentours de 13 °C en janvier. La période est également plus tranquille pour découvrir les points phares de la ville. L'automne et le printemps offrent le climat le plus agréable, avec une moyenne de 24 °C en mai et peu de pluie, mais ce sont également les saisons les plus prisées des touristes.



Où dormir ?

Hotel Casa 1800, Albaicin. À partir de 93 € la chambre.

Villa Oniria, Centro. À partir de 88 € la chambre.



L'agence Iberian Escapes propose trois nuits à Grenade dans l'hôtel Alhambra Palace à partir de 2 073 € par personne, comprenant le transfert depuis l'aéroport, les visites guidées de l'Alhambra, du Sacromonte et de l'Albaicin, ainsi qu'un menu en trois services devant un spectacle flamenco. Le forfait ne comprend ni les vols ni les repas.



Pour en savoir plus, visitez turismo.granada.org