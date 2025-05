Les plus belles villes côtières d’Espagne

5. CÁDIZ

Bien connue pour son festival d’hiver animé, Cádiz trône sur une péninsule bordée par l’Atlantique, à une heure de voiture au Sud de Séville. La culture locale de la plage tourne autour de plusieurs bandes de sable fin couleur taupe. D’aucuns affirment que la plus belle d’entre elles est la playa de la Victoria, qui s’étend pendant presque trois kilomètres au sud du centre historique jusqu’à rencontrer la plage plus sauvage de la Cortadura, bordée de dunes. Là-bas, on y surfe, comme on y plante son parasol dans le sable ou bien on s’y désaltère à l’un des chiringuitos, un restaurant de plage au bord de l’eau. La plage de la Caleta, à la limite ouest de la vieille ville, est également une très bonne option, le coucher de soleil attire toujours les foules, même lors des mois les plus froids. Au large du sable, cette ancienne cité fondée par les Phéniciens incite à l’exploration. À ne pas rater, le musée de Cádiz et l’un des lieux les plus réputés d’Andalousie pour son flamenco, Peña la Perla.

Un séjour spécial : Le Parador de Cádiz, juste au Nord e la plage de la Caleta, est un hôtel avec vue sur l’Atlantique qui comporte une piscine dominant ses eaux. À partir de 162 € la nuit. 6. TARIFE

Observer le ciel se nimber de couleurs orangées au coucher du soleil au-dessus du détroit de Gibraltar depuis l’une des plages embryonnaires de Tarife montre bien pourquoi cette ville accessible, destination phare des amateurs de surf sur la pointe méridionale de l’Espagne, attire autant. Elle se trouve sur la Costa de la Luz de Cádiz et sa plage principale est la playa de los Lances, qui commence là où la Méditerranée et l’Atlantique se rencontrent pour s’étendre sur six kilomètres de littoral protégé. À dix minutes en voiture, ou en empruntant l’un des bus navettes qui roule durant l’été, vous découvrirez la plage de Punta Paloma, où les pins parasols parsèment les dunes. Les plages de Tarife se prêtent parfaitement à la nage, mais les vents de l’Atlantique en font également les lieux parfaits pour le kitesurf et le windsurf. L'histoire de la vieille ville remonte à l’époque des Maures et une myriade de sentiers de randonnée côtiers serpentent vers des panoramas surplombant le Maroc, pays voisin de l’Espagne.

Un séjour spécial : l’hôtel La Sacristiá propose des chambres calmes dans un bâtiment rénové du 17e siècle au cœur de la vieille ville de Tarife, à cinq minutes de la plage. À partir de 110 € la nuit.

7. LA COROGNE, GALICE

Cette ville dynamique de la région du nord-ouest de l’Espagne, la Galice, bénéficie d’un bon réseau de voies ferrées et de son propre aéroport international. La plage principale de La Corogne est en réalité deux bandes de sable pâle et fin qui se confondent en une, praia de Riazor et praia del Orzán, nichée dans un bras de l’Atlantique, au nord-ouest du centre. Elle est au cœur de la scène de surf locale. La ville a également ce petit quelque chose d’un centre artistique et est bien connue pour sa gastronomie qui tourne autour des fruits de mer. Picasso y habitait, enfant, au cours des années 1890 et l’ancien appartement de sa famille abrite désormais le Casa Museo Picasso, tandis que le musée des Beaux-Arts de La Corogne abrite des tableaux de Sorolla, Goya, Rubens et bien d’autres. Vous pouvez également vous balader vers le Nord, jusqu’au phare de la tour d’Hercule, d’origine romaine, qui se tient sur un promontoire battu par les vents. Si vous en avez le temps, La Corogne est la porte d’entrée idéale pour visiter les littoraux de la Galice, ceux de Rías Altas et de Costa da Morte.

Un séjour spécial : réveillez-vous au doux son de l’Atlantique au Noa Boutique Hotel, qui propose des chambres lumineuses entourées de criques dorées et de verdure, à seulement 15 minutes de route du centre de La Corogne. À partir de 121,50 € la nuit, petit-déjeuner inclus.

8. GIJÓN, ASTURIES

Gijón fait face à la tempêtueuse baie de Biscay, sur la côte ouest de la verdoyante principauté des Asturies. Cette ancienne ville industrielle de 268 000 habitants peu connue n’est qu’à 30 minutes en voiture de l’aéroport des Asturies ou 45 minutes en bus. Deux plages de sable, d’une beauté à couper le souffle, vous attendent et flanquent les deux côtés de Cimedevilla, la charmante vieille ville de Gijón, sur un promontoire où se fracassent les vagues de l’océan. Entourée par une promenade animée, la plage d’un kilomètre et demi de San Lorenzo est un sport de surf bien établi. Au nord, on peut y apercevoir le site de fouilles archéologiques de bains romains de Campo Valdés, qui date du premier siècle avant Jésus-Christ. Des bars font vivre les rues et les squares de Cimedevilla, on y sert des plateaux de fromages forts des montagnes du parc national des Picos de Europa. Juste à l’est, la plage de Poniente est un autre croissant de Lune attirant où se détendre. Les environs sont constellés de plages sauvages, comme la plage de Rodiles, au sein d’une réserve naturelle à l’ombre des eucalyptus.