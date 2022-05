1 reptile sur 5 est aujourd'hui menacé d'extinction

Pour les tortues, Cedric Baudran expert national et animateur du réseau herpétofaune de l'Office National des Forêts (ONF), précise les causes de ce déclin de population. « Il faut distinguer les tortues marines, pour lesquelles la pêche est l’une des causes de déclin, et les tortues « continentales » comme la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), qui voit ses habitats se réduire ou la cistude d’Europe (Emys orbicularis) et l’émyde lépreuse (Mauremys leprosa) qui sont des tortues d’eau douce. Leurs habitats sont globalement en danger, puisqu’ils diminuent en surface, au profit de zones urbanisées par exemple. À cela se rajoute le fait qu’ils se fragmentent, rendant les connexions entre populations de reptiles plus difficiles ».

Au cœur de cette nouvelle étude est posée la question de l’impact du changement climatique. « Nous avons constaté que 10 à 11 % des reptiles sont manifestement et directement affectés par le changement climatique. […] Étant donné que de nombreux reptiles ne peuvent pas être actifs lorsqu'il fait trop chaud, le réchauffement des températures peut réduire le nombre d'heures par jour pendant lesquelles un animal peut s'alimenter, ce qui réduit le taux de survie » précise Bruce Young.

Le changement climatique modifie la fréquence des incendies et des grandes sécheresses, ce qui dégrade les habitats et affecte indirectement les reptiles. Bruce Young commente également ces impacts indirects en abordant d’abord la question de l’accélération de « la propagation des plantes envahissantes qui altèrent les habitats », mais également la propagation des maladies et le fait que la hausse des températures amène « les populations à empiéter sur les habitats naturels lorsqu'elles se déplacent à la recherche de climats plus favorables pour elles-mêmes ou leurs cultures ».

Certaines espèces souffrent du braconnage, de surexploitation, de croyances en des médecines traditionnelles, quand d’autres sont tuées pour leur dangerosité. C’est le cas des crocodiles, « il est important d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent où se trouvent les crocodiles et quand sont-ils les plus dangereux. Par exemple, lorsqu'ils défendent leurs nids » précise Bruce Young.

A travers leurs recherches, les scientifiques constatent qu’au sein même de la famille des reptiles, le risque d’extinction n’est pas parfaitement égal. « La proportion de tortues (Testudines) et de crocodiles (Crocodylinae) menacés (57,9 % et 50 %, respectivement) est beaucoup plus élevée que celles des squamates (Squamata) (19,6 %) et des tuatara (Sphenodon punctatus) (0 %) et comparable aux groupes de tétrapodes les plus menacés, les salamandres (57 %) et les monotrèmes (Monotremata) (60 %) ».

Cette étude permet de mettre en lumière un manque de conservation d’espèces endémiques, et ce partout dans le monde. Bruce Young recommande aux gouvernements d’adopter des objectifs plus ambitieux pour préserver ces espèces. L’idée étant de protéger la biodiversité notamment à travers des évènements tels que « de la prochaine COP15 de la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra cet automne à Kunming, en Chine ».

Au niveau mondial, Cedric Baudan lui aussi que ce sont « les aménageurs du territoire au sens large » qui vont devoir prendre conscience et intégrer les chiffres de cette étude comme un signal d’alarme. « La biodiversité a toujours été une source d’inspiration et d’adaptation pour la survie de l’Homme, comme le venin pour la mise au point de certains vaccins par exemple. "Nous" sommes en train de réduire notre capacité à faire face à de futurs défis. Les reptiles que l’on voit disparaître aujourd’hui pourraient nous sauver demain. »