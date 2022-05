Ces salamandres se parachutent depuis les plus hauts arbres du monde

« C’est une salamandre intrépide de 5 grammes qui grimpe sur les plus grands arbres de la Terre et qui n’a pas peur de faire un saut dans le vide », dit Brown. « Je trouve que c’est inspirant, et j’espère ne pas être le seul. »

Brown a découvert cette espèce de salamandres dans le numéro d’octobre 2009 du magazine National Geographic consacré aux séquoias. Il a immédiatement été inspiré par la canopée des séquoias et les animaux particuliers, et souvent peu étudiés, qui y vivent.

Pour leur étude, Brown et son équipe ont utilisé une soufflerie miniature pour simuler la chute libre des salamandres, un peu comme une salle de parachutisme pour amphibiens.

Ils ont ensuite prélevé cinq salamandres errantes sur le sol d’une forêt californienne et les ont lâchées une par une dans la soufflerie. Pour chaque expérience, l’équipe a enregistré les mouvements de l’animal avec des vidéos au ralenti. Ils ont ensuite répété l’expérience avec quinze individus de trois autres espèces de salamandres nord-américaines qui passent plus ou moins de temps dans les arbres.

Dans chacun des quarante-cinq essais, les Aneides vagrans se sont immédiatement placées en position d’étoile de mer, ce qui crée une résistance qui permet de ralentir la chute de l’animal. L’effet est similaire à celui d’une personne qui sort sa main par la fenêtre de la voiture et l’oriente contre le vent.

Dans plus de la moitié des essais, les salamandres Aneides vagrans ont également ondulé leur queue pour corriger leur trajectoire. Parfois, elles inclinent leurs virages, replient une patte et pivotent autour d’elle en plein vol. Ces efforts donnaient aux salamandres un contrôle précis de leur descente et ralentissaient leur vitesse d’environ 10 %.