États-Unis : des bisons pour sauver des prairies menacées par le changement climatique

Au cours des vingt-neuf dernières années, deux fois par an, des chercheurs sont allés patauger dans la même zone de prairie d’herbes hautes de l’est du Kansas, pour dénombrer autant d’espèces de plantes que possible. Leur objectif était de déterminer l’impact des bisons d’Amérique et du bétail sur cet écosystème, en le comparant à des parcelles de prairies semblables où ces animaux n’étaient pas allés paître.

Ce travail pénible s’est fait sous une chaleur accablante, dans un environnement infesté de tiques, mais il est d’une grande importance : les prairies d’herbes hautes couvraient autrefois une immense portion du Texas et s’étiraient jusqu’au sud du Canada. De nos jours, cet habitat dominé par des herbes et des phorbes arrivant à la taille, voire au visage, est en péril. La prairie d’herbes hautes ne couvre plus désormais que quatre pour cent de son aire historique nord-américaine.

Ces dizaines d’années d’efforts passées à récolter des données ont peut-être mené à un résultat surprenant : selon une étude publiée le 29 août dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, sur les trente dernières années, les bisons qu’on a laissé brouter sur des parcelles de prairies d’herbes hautes ont entraîné une hausse de 86 % de l’abondance des espèces de plantes indigènes.

Les zones où l’on a fait paître du bétail favorisent également les espèces indigènes, quoique celles-ci n’aient progressé que de 30 %. Le bison d’Amérique (le fameux buffalo) procure donc un bénéfice environnemental trois fois supérieur à celui des vaches, et les chercheurs ne savent pas encore vraiment pourquoi. (Découvrez ces magnifiques photos de prairies et de savanes.)

« Nous sommes encore assez surpris de l’effet démesuré qu’ont eu les bisons », confie Zak Ratajczak, principal auteur de l’étude et écologue de l’Université d’État du Kansas. « Je pense que personne n’aurait pu prédire cela à l’avance. »

Les chercheurs ont comparé leurs résultats à 252 études similaires du monde entier s’étant penchées sur l’impact des grands herbivores sur la diversité des plantes. En prenant en compte toutes ces études, le bison d’Amérique et ses effets se classent dans le 95e centile, ce qui signifie que les résultats obtenus par les chercheurs font partie des plus spectaculaires jamais enregistrés.

Entre 30 et 60 millions de bisons peuplaient les États-Unis au milieu du 19e siècle, avant que le gouvernement américain ne les extermine presque totalement dans le cadre d’une campagne coordonnée visant à priver les populations amérindiennes d’une source d’alimentation essentielle. En 1889, il n’en restait plus que quelques centaines. Les résultats de la présente étude suggèrent que des efforts poursuivis de réintroduction des bisons dans leur aire historique seraient très bénéfiques non seulement pour les peuples autochtones et pour leur culture, mais aussi pour les terres et l’environnement naturel.

« Nous avons là une relation réciproque qui a été tout simplement rompue », commente Jason Baldes, directeur du projet « Tribal Buffalo » initié dans le cadre du programme de Partenariats avec les tribus de la National Wildlife Foundation. Il n’a pas pris part à la présente étude.

« En tant que peuple autochtone, à mesure que nous restaurons ce lien avec les bisons, nous guérissons. Et ce bison, de par sa présence sur la terre, soigne la terre », déclare Jason Baldes, qui est également écologue et membre de la tribu des Shoshones orientaux. « Il s’agit d’une chose que nous pouvons tous apprendre, comprendre, et qui peut profiter à tous. » (Des Amérindiens œuvrent afin de faire revenir les bisons sur leurs terres ancestrales.)

QUEL EFFET LES BISONS ONT-ILS SUR LES PRAIRIES D’HERBES HAUTES ?

Pour étudier l’herbe des prairies, les chercheurs ont surveillé des sections de la Station biologique de Konza Prairie, réserve de prairies d’herbes hautes de près de 3 500 hectares qui est la copropriété de l’Université d’État du Kansas de The Nature Conservancy. Dans certaines zones pouvant aller jusqu’à 800 hectares, on a permis à des bisons en liberté de paître toute l’année sans interruption, tandis qu’on a placé du bétail dans d’autres sections lors de la période de pousse, d’avril à novembre. Afin de tester l’impact des animaux, on a comparé leurs parcelles à des parcelles restées vierges.

Sur les parcelles sans herbivores, le paysage se composait en majorité de quatre espèces d’herbes indigènes : Andropogon gerardii, Sorghastrum nutans, Panicum virgatum et Schizachyrium scoparium. Cependant, lorsque l’on a laissé des bisons et du bétail faucher ces espèces, d’autres plantes moins dominantes ont pu pousser. (Voici l’une des dernières prairies d’herbes hautes d’Amérique.)