Les secrets de la vie animale révélés grâce à l'ADN environnemental

« On obtient comme un petit cylindre, une sorte de section transversale de la peau et du tissu adipeux », de la taille du « bout du petit doigt », explique Laurence Dugal, candidate au doctorat à l’Université d’Australie-Occidentale.

Cependant, de nouvelles recherches publiées en 2021 ont permis de découvrir un autre moyen d’accéder aux gènes d’un requin-baleine. Il suffit de se glisser à côté de la bête et d’ouvrir une bouteille d’eau.

En recueillant directement des échantillons d’ADNe à quelques mètres des requins-baleines, Dugal et son équipe ont obtenu des lectures suffisamment claires pour déterminer les haplotypes de chaque requin : des marqueurs génétiques qui fournissent des informations sur l’endroit où vivaient ses ancêtres et sur ses liens de parenté avec d’autres populations. Ces lectures correspondaient parfaitement aux résultats des biopsies traditionnelles réalisées sur les mêmes individus.

« J’ai trouvé assez surprenant que nous soyons capables de détecter un signal aussi fort de leur part au milieu toute cette eau », confie-t-elle.

UN COUP DE MAIN DES INVERTÉBRÉS

L’ADN n’est pas toujours abandonné dans la nature. Certaines petites bêtes recueillent naturellement le matériel génétique des organismes avec lesquels elles interagissent tout au long de leur vie.

Un sous-domaine en plein développement de l’ADN environnemental est l’ADN acquis par les invertébrés (invertebrate-acquired DNA, ou ADNi en anglais), dans lequel les « échantillonneurs naturels » offrent un raccourci pratique aux scientifiques.

Les premières études sur les éponges de mer (Porifera) ont montré qu’elles créent des dépôts accidentels d’ADNe lorsqu’elles se nourrissent par microphagie suspensivore. Les sangsues (Hirudinea), quant à elles, sont dotées d’un enregistrement génétique de leurs anciens repas qu’elles peuvent conserver jusqu’à quatre mois. Les chercheurs ont également récupéré de l’ADN dans les appareils digestifs de bousiers (Scarabaeidae) qui se nourrissaient de matières fécales d’autres animaux, y compris des matières provenant de sangliers à barbe (Sus barbatus) et de sambars (Rusa unicolor).

UNE TASSE DE THÉ ?

Des chercheurs de l’université de Trèves et de l’institut Max Plank, en Allemagne, ont ramené leur travail sur l’ADNe à la maison… et les résultats n’ont pas été plaisants. En juin, l’équipe a indiqué avoir trouvé l’ADNe de 1 279 espèces distinctes d’insectes, d’araignées et d’autres arthropodes dans des thés et des épices achetés dans des épiceries allemandes.

Le thé vert était en première place avec une moyenne de 449 espèces dans chaque échantillon et, par extension, dans chaque tasse de thé. Les échantillons de thé de persil et de camomille, et de menthe et de thé vert contenaient en moyenne l’ADNe de 200 espèces.

Selon les auteurs, le fait que l’ADNe se conserve bien sur la matière végétale sèche stockée à température ambiante ouvre la possibilité de tout un trésor de nouvelles données. Les spécimens botaniques historiques collectés pendant des siècles dans le monde entier pourraient contenir des informations encore jamais analysées sur les espèces qui les entouraient de leur vivant.

UN OUTIL EXCEPTIONNEL MAIS INCOMPLET

Cette nouvelle discipline n’est néanmoins pas sans inconvénients. Même les plus grands partisans de l’ADNe admettent qu’il s’agit d’un complément, et non d'un remplacement des techniques traditionnelles d’échantillonnage sur le terrain.

À l’heure actuelle, l’ADNe n’est pas capable de révéler l’âge, le sexe ou la condition physique d’un organisme. De plus, malgré les progrès récents, il est difficile de savoir combien d’individus composent la lecture de l’ADNe d’une espèce. Des pièges photographiques et l’observation en personne resteront donc nécessaires pendant de nombreuses années. Enfin, si la collecte d’échantillons peut se faire à l’aide d’une technologie relativement simple, la contamination reste une menace, tant en laboratoire que sur le terrain.

L’émerveillement des scientifiques face à la puissance de cette technique est toutefois immense.

« Si vous avez déjà été dans une forêt tropicale, ou si vous avez vu toutes ces émissions sur la nature, vous savez que le monde contient un nombre incalculable de vies », dit Bohmann. « Puis quand on arrive là-bas, on ne voit presque rien. On doit rester assis sans bouger et, si on a de la chance, on entend quelque chose sauter au loin. Mais avec l’ADNe, on obtient cet aperçu de ce qui est là. Tout ce monde de diversité s’ouvre à nous. »