Découverte de trois nouvelles espèces de serpents en Équateur

Alejandro Arteaga et son équipe se sont rendus dans les forêts de nuage du sud de l’Équateur en novembre 2021, avec, pour mission, de trouver des crapauds d’une espèce sans doute déjà éteinte. S’ils n’ont malheureusement vu aucun spécimen, les scientifiques ont toutefois fait une découverte inattendue sur le chemin du retour.

Déçus et affamés, ils se sont arrêtés dans la petite ville d’Amaluza pour déjeuner.

« Il n’y a pas vraiment de restaurant où l’on peut manger dans les zones rurales équatoriennes. Il faut donc frapper aux portes. Si quelqu’un vous ouvre, il ou elle se fera un plaisir de vous préparer quelque chose et de vous raconter des anecdotes », confie Alejandro Arteaga, biologiste-chercheur pour la Khamai Foundation, une organisation non gouvernementale récemment créée qui a pour objectif de protéger la biodiversité du pays d’Amérique du Sud.

L’équipe a été accueillie par une femme du coin, qui leur a cuisiné de la truite pêchée dans les environs.

En entendant les chercheurs parler d’amphibiens et de serpents, elle leur « a indiqué qu’elle apercevait régulièrement des serpents au cimetière de la ville quand elle s’y rendait pour se recueillir sur la tombe de ses proches décédés », raconte le biologiste.

D’après la description de leur hôte, il devait s’agir de serpents cavernicoles appartenant au genre Atractus. Ces animaux très discrets passent la plupart de leur temps sous terre et n’avaient jamais été décrits scientifiquement dans cette région de l’Équateur. Leur motivation retrouvée, l’équipe a décidé de faire un petit détour pour se rendre au cimetière situé à flanc de colline.

« Surprise : nous avons découvert deux serpents dans la terre, meublés à proximité des tombes », explique Alejandro Arteaga, avant de préciser qu’aucune sépulture n’a été touchée de quelque manière que ce soit par les chercheurs.

La présence des serpents à ventre jaune a convaincu l’équipe de rester un peu plus longtemps dans cette région des Andes, recueillant même des serpents prélevés par Diego Piñán, un instituteur du coin. D’après l’étude parue le 15 septembre dernier dans la revue ZooKeys, ce sont au total trois nouvelles espèces de serpents cavernicoles qui ont été décrites au cours de cette expédition.

Les scientifiques ont proposé les noms suivants pour les reptiles nouvellement décrits : A. discovery pour l’espèce aux yeux particulièrement petits et au ventre jaune sur lequel court une ligne noire ; A. zgap pour l’espèce au ventre totalement jaune ; et A. michaelsabini pour l’espèce « la plus potelée de toutes » précise Alejandro Arteaga. Michael Sabin, qui a donné son nom à l’un des serpents, est un jeune naturaliste dont la famille a protégé plus de 105 hectares d’habitat essentiel aux amphibiens et aux reptiles.