Comment le Mexique a révolutionné les antivenins

C’est pourquoi, lors du 20e siècle, des chercheurs mexicains ont amélioré et inventé plus d’une dizaine d’antivenins qui sont désormais utilisés dans de nombreux pays. Aujourd’hui, les antivenins mexicains sont commercialisés par le biais des trois entreprises spécialisées les plus importantes du pays : Instituto Bioclon, BIRMEX et Inosan Biopharma, qui fournit notamment l’armée américaine.

Au Mexique, les scientifiques « ont toujours activement cherché à fabriquer des antivenins moins chers et plus sûrs, car des centaines de milliers de personnes allaient les utiliser chaque année s’ils étaient assez sûrs », affirme Leslie Boyer, chercheuse spécialisée en antivenins à l’université de l’Arizona, l’État qui affiche le taux d’envenimations par habitant le plus élevé des États-Unis.

Alagón, qui a longtemps travaillé aux côtés de Bioclon et d’Inosan, a inventé et amélioré seize produits antivenins, dont deux ont été approuvés par la Food and Drug Administration, l'administration américaine en charge des denrées alimentaires et des médicaments.