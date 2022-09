Mexique : Ce mastodonte marin qui croasse est menacé par les cartels

Les cartels jouent les intermédiaires auprès des consommateurs asiatiques. Ils fixent les prix du marché, dictent le volume de pêche et il leur arrive de menacer (ou d’enlever) des membres de la famille des pêcheurs ou des agents de traitement du poisson pour qu’ils se soumettent à leurs exigences. Selon de récentes recherches de Vanda Felbab-Brown, membre de la Brookings Institution et spécialiste du commerce des espèces, du trafic de drogue et du crime organisé, les cartels ont également noyauté le secteur des produits de la mer dans le pays.

À en croire certains pêcheurs, des centaines voire des milliers de bateaux sillonnent illégalement les eaux du large de San Felipe en espérant y trouver des totoabas, mais également des crevettes, des courbines et des thazards (maquereaux espagnols), autant de terrains de lutte entre trafiquants. Selon Alberto García Orozco, pêcheur et propriétaire d’une usine de traitement des produits de la mer et âgé de 73 ans, il y a une dizaine d’années, quand les prix étaient au plus haut, une vessie de totoaba pouvait se vendre plus de 10 000 euros. Dernièrement, les prix ont baissé. À la fois parce que les cartels inondent le marché et parce qu’on se procure désormais de la panse de « croasseur » au large du Bangladesh, de l’Inde et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres.

Malgré tout, au mois de juin 2020, les autorités hongkongaises ont réalisé la plus importante saisie de vessies de totoabas depuis des décennies : 270 vessies de poissons d’une valeur de 2,6 millions d’euros. L’an dernier, des inspecteurs de Hong-Kong ont mis la main sur une nouvelle cargaison géante à destination du Vietnam.

De manière surprenante peut-être, quelques mois après la saisie de juin 2020, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), connue pour sa liste rouge des espèces menacées, a rétrogradé le statut du totoaba d’« en danger critique » à « vulnérable » seulement. Cette rétrogradation se justifie uniquement par une meilleure connaissance de la situation désespérée dans laquelle il se trouvait quelques décennies auparavant et « ne traduit pas une amélioration de leur statut », explique Kristin Nowell, membre du groupe d’inter-évaluation à l’origine de cette décision et directrice générale de Cetacean Action Treasury, organisation à but non lucratif qui apporte son soutien à des initiatives de conservation à San Felipe. C’est une décision prise sans qu’aucun recensement fiable de leur population n’ait été effectué, ajoute-t-elle.

LE POISSON ET LE MARSOUIN

Au Mexique, l’histoire de la protection du totoaba est inextricablement liée à des mesures visant à sauver le vaquita (Phocoena sinus), un marsouin en danger critique d’extinction qu’on ne trouve que dans le golfe de Californie. Selon les estimations de certains chercheurs, il n’en resterait aujourd’hui pas plus de dix. Les filets maillants (surtout les grands qui servent à attraper du totoaba) constituent leur principale menace.