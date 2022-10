La méthode de reproduction bien particulière des stariques cristatelles

Depuis maintenant trente-six ans, le biologiste Ian Jones étudie les stariques cristatelles (Aethia cristatella), de petits oiseaux de mer que l’on retrouve dans les eaux océaniques entre la Sibérie et l’Alaska. Elles nichent en colonies sur les côtes rocheuses d'îles reculées et, chaque printemps, organisent des parades nuptiales que l’on pourrait comparer à des soirées piscine pour le moins physiques et bruyantes. Jones, professeur à l’Université Memorial de Terre-Neuve, a observé la saison de reproduction de ces oiseaux, qui dure huit semaines : les images, les sons, les odeurs et les mouvements.