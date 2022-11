Découverte : les abeilles joueraient… pour le plaisir !

Par exemple, dans le cadre de cette expérience, le fait de faire rouler les boules n’a jamais résulté en la fourniture de nourriture. Les abeilles pouvaient facilement accéder au nectar et au pollen entreposés dans une zone séparée sans avoir à interagir avec les billes en bois. Les insectes n’ont jamais essayé de mordre ou de déployer leur proboscis en direction des boules dans l’espoir d’y trouver une récompense sucrée. Et puis surtout, ils sont revenus faire rouler ces boules à différents jours après s’être nourris. (Dans la nature, des abeilles ont été observées s’éloignant des fleurs n’ayant plus de nectar à offrir.)

Les bourdons n’ont également jamais montré leurs parties génitales, ce qui suggère qu’ils n’essayaient pas de se reproduire. Ils ont également fait rouler les billes dans tous les sens, signe qu’ils ne les déplaçaient pas pour désencombrer leur espace de vie (comme cela leur arrive parfois).

« C’est incroyable lorsque vous voyez une petite abeille sur la boule, confie en riant Gordon Burghardt. Si un autre animal faisait la même chose, vous n’auriez aucun problème à dire qu’il joue ».

DES ÊTRES SENSIBLES ?

Pour le chercheur en éthologie, le jeu est un ensemble complexe de comportements qui a évolué indépendamment chez de nombreux animaux et qui pourrait avoir plusieurs fonctions dans leur développement.

Selon une étude menée sur des primates non humains, les espèces devant faire preuve d’une certaine dextérité pour obtenir leur nourriture ont davantage tendance à jouer avec des objets. C’est notamment le cas des bourdons, qui utilisent des gestes impressionnants, qu’ils peaufinent avec le temps, pour ouvrir les fleurs et extraire le nectar et le pollen.

Lors de l’expérience dont il est ici question, les bourdons n’ont pas semblé gagner en dextérité pour notamment faire rouler plus vite les boules, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle ils agissaient de la sorte par pur plaisir. De futures études pourraient ainsi chercher à déterminer si les bourdons qui font rouler les boules plus fréquemment font preuve d’une plus grande agilité en matière de manipulation des fleurs.

La question de savoir si le « jeu » présente des avantages adaptatifs à long terme divise néanmoins les chercheurs.

« C’est la question à un million d’euros à laquelle nous nous efforçons de répondre, déclare Wolf-Dietmar Hütteroth, chercheur à l’université de Leipzig, en Allemagne, qui étudie le comportement de la drosophile et n’a pas pris part à l’étude. Pourquoi le font-ils et quel en est le bénéfice ? Quelle est la valeur adaptative de ce comportement ? »

S’il s’avère que l’unique raison derrière le jeu est le plaisir, les scientifiques devront commencer à se poser de vraies questions pour déterminer si les insectes ressentent des émotions et, si tel est le cas, s’ils sont des êtres sensibles.

« Je pense que cela ressort très clairement et indique l’existence d’un monde bien plus riche d’émotions et d’aptitudes, d’une capacité à souffrir, mais aussi à ressentir le plaisir », décrit Lars Chittka, directeur du laboratoire de recherche sur les abeilles à l’université Queen Mary et auteur du livre The Mind of a Bee (« Dans la tête des abeilles » en français).

D’autres expériences ont ainsi révélé que les drosophiles prennent peur et que les écrevisses ressentent de l’anxiété. Notre compréhension des capacités cognitives des insectes pourrait ainsi être chamboulée par des études plus approfondies du jeu. C’est d’ailleurs déjà le cas, puisque les récentes découvertes s’ajoutent à celles réalisées par le laboratoire de Lars Chittka, lequel a démontré que les bourdons pouvaient ressentir des émotions positives et de l’optimisme. Une friandise sucrée peut avoir un impact positif sur l’état émotionnel des abeilles, leur donnant envie d’obtenir une récompense plus rapidement ou bien leur permettant de se remettre plus vite d’une frayeur.

« C’est une belle leçon d’humilité ; cela démontre que nous, les humains, ne sommes pas les seuls êtres pensants et capables s’amuser », conclut Lars Chittka.