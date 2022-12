Coup de projecteur sur le mouton le plus cher du monde

Le prix peut varier en fonction de « la taille et du poids de l’animal, de la forme et de la symétrie de ses cornes, de son profil plus ou moins busqué, et de la taille et de la symétrie de ses testicules », ajoute-t-il. Les béliers ont souvent plus de valeur que les brebis, bien que les deux sexes soient évidemment importants pour faire de l’élevage, une activité qui peut se révéler très lucrative.

De nombreux propriétaires de ladoum inscrivent leurs animaux dans des concours de beauté ovine, diffusés chaque année à la télévision sénégalaises. Le gagnant remporte de la nourriture et de l’argent tandis que son mouton gagne en prestige — pratique s'il cherche à le vendre.

« Les critères de beauté [varient] en fonction de l’apparence du mouton ayant remporté le dernier concours. »

Intrigué par le phénomène du ladoum, Cherkaoui a effectué une série de portraits pour mettre ces animaux et leurs propriétaires à l’honneur.

« Lorsque j’ai parlé à ces gens de mon projet d’exposition et du fait que je comptais mettre leurs ladoums sous les feux des projecteurs, ils se sont sentis fiers et valorisés », explique-t-il.