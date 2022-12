Les fourmis aussi boivent du "lait", à la grande surprise des scientifiques

« Elles ne bougent pas, ne mangent pas, ne font rien que l’on puisse déterminer de manière évidente au milieu du brouhaha qui règne dans la colonie », explique Daniel Kronauer, qui est myrmécologue, terme qui désigne les scientifiques qui étudient les fourmis, à l’université Rockefeller de New York.

Dans un article publié fin novembre dans la revue Nature, Kronauer et ses collègues indiquent que les pupes des fourmis, souvent négligées par la science, rendent pourtant un service crucial à la colonie : leur corps en développement produit une substance semblable à du lait qui fournit des nutriments importants au reste de la colonie. Et cela ne s’applique pas qu’à une seule espèce, mais à au moins une espèce de chacune des cinq grandes sous-familles de fourmis.

La portée de cette découverte suggère que ces excrétions laiteuses pourraient bien être communes à de nombreuses autres espèces de fourmis, et qu’elles pourraient être apparues au début de leur évolution, selon Kronauer.

« J’ai été surprise », confie Susanne Foitzik, de l’université de Mayence, en Allemagne, qui n’était pas impliquée dans l’étude, « car je n’avais jamais vu cela auparavant, même si j’observe les fourmis depuis trois décennies. Je suis vraiment curieuse et je commencerai mes propres observations dès que possible. »

DES QUANTITÉS CONSIDÉRABLES

C’est Orli Snir, une chercheuse postdoctorante qui n’avait jamais travaillé avec des fourmis avant de rejoindre le laboratoire Kronauer, qui a découvert ce liquide mystérieux. Avec son nouveau regard sur ces insectes sociaux, elle n’a pas tardé à remarquer des comportements que la littérature scientifique existante ne semblait pas encore expliquer.

Kronauer se souvient avoir pensé : « La science étudie les fourmis depuis une centaine d’années, alors de quoi parle-t-elle ? ».

Lorsque Snir a proposé une expérience inhabituelle, il a toutefois donné son accord. Plutôt que d’essayer de comprendre l’activité combinée au sein de la colonie, où les pupes et les larves sont constamment nettoyées, déplacées ou même empilées, elle a décidé d’observer les pupes de manière isolée. Il lui a fallu du temps pour trouver le moyen de les maintenir en vie, mais elle est finalement parvenue à trouver une bonne température et un bon taux d’humidité. Puis quelque chose de très étrange s’est produit : les pupes produisaient un liquide, et en quantité considérable.

Cette quantité était si importante que beaucoup s’y noyaient, si elles ne mouraient pas d’abord d’une infection fongique, raconte Snir. S’agissait-il d’un phénomène anormal dû à l’isolement des pupes de la colonie, ou d’un phénomène tout à fait normal qui était passé inaperçu jusqu’à présent ? Pour le savoir, Snir a injecté un colorant alimentaire bleu dans l’ouverture d’où provenait le liquide et a remis les pupes bleutées dans la colonie.

Très vite, elle a remarqué que les fourmis adultes retiraient le liquide des pupes et l’avalaient ; et ce comportement pouvait s’observer très clairement par la couleur bleue qui se répandait dans leurs entrailles. Elles déposaient souvent de jeunes larves sur les pupes, et les laissaient se nourrir du liquide ; les larves, elles aussi, devenaient bleues.