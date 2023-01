Cambodge : l’espoir renaît pour le crocodile du Siam

La plupart des gens seraient terrifiés à l’idée d’entrer dans des eaux peuplées de crocodiles, mais pas Sao Chan. Comme d’autres habitants de son village situé en pleine jungle, au cœur de la chaîne des Cardamomes, dans le sud-ouest du Cambodge, ce paysan de 73 ans estime qu’en dépit de leur apparence féroce, les crocodiles du Siam qui vivent dans les cours d’eau alentour ne doivent pas être craints. « Lorsque vous vous approchez d’eux, ils s’enfuient », dit-il.

Et il n’a pas tort. Rares sont les attaques de crocodiles du Siam sur les humains dans le monde. Et aucune n’a jamais été rapportée au Cambodge. Ce sont plutôt les reptiles qui ont toutes les raisons de craindre les gens. Autrefois présent dans toute l’Asie du Sud-est, le grand timide qu’est le crocodile du Siam, peut mesurer jusqu’à 3 mètres de long. Il a été chassé pendant des années pour sa peau et sa viande. À tel point qu’au début des années 1990, l’espèce était considérée comme éteinte à l’état sauvage. Elle figure aujourd’hui sur la liste des espèces en danger critique de l’Union internationale pour la Conservation de la nature (UICN).

Dans la région des Cardamomes cependant, certains individus sont parvenus à échapper aux chasseurs. Des populations disséminées du reptile, comptant au total moins de 200 individus, y ont été découvertes au tournant du millénaire. Depuis, les locaux patrouillent régulièrement la région pour notamment protéger les animaux des braconniers. « Nous pensons que les crocodiles sont sacrés », confie Chan, ranger en chef de sa zone.

Si l’espèce a pu échapper à l’extinction grâce aux patrouilles et aux efforts de conservation menés, l’inquiétude demeure quant à sa survie à long terme. Depuis sa redécouverte, sa population n’a pas vraiment augmenté.

Mais l’avenir de ce reptile, l’un des plus rares sur Terre, s’annonce enfin un peu plus radieux. 2022 a été l’année de réintroduction du plus grand nombre de crocodiles dans la nature jamais enregistrée auparavant, dans les Cardamomes mais aussi, et pour la première fois, dans une réserve faunique située dans le nord du pays, laquelle faisait autrefois partie de l’aire de répartition du reptile. Grâce aux progrès réalisés en matière de tests génétiques, l’identification des crocodiles prêts au lâcher est désormais plus simple. Et les efforts de protection ont bénéficié du suivi satellite des individus réintroduits.

« Le chemin est encore long, mais l’éventuel rétablissement du crocodile du Siam pourrait bien être l’effort de conservation rencontrant la plus grande réussite au Cambodge », indique Pablo Sinovas, qui supervise le programme de Fauna and Flora International dans le pays, l’une des organisations à but non lucratif relâchant les animaux.