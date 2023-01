Les pigeons, les oiseaux les plus méconnus du monde

Il y a au moins 67 000 ans, les pigeons sauvages ont commencé à constituer une source de nourriture de base pour les Néandertaliens, et plus tard pour les humains. Ce n’est toutefois pas le seul service inestimable que nous a rendu le pigeon domestique à travers l’Histoire : l’oiseau nous a également offert celui de la communication longue distance, et ce dans de nombreuses civilisations, de la Rome antique à l'empire de Gengis Khan.

« Pendant une grande partie de leur histoire, ils ont été synonymes de richesse et de pouvoir », selon Mme Mosco. « Ils étaient comme des Ferrari volantes. »

Dans certaines régions du monde, les pigeons les plus rapides peuvent encore atteindre des valeurs pour le moins impressionnantes. En 2020, un pigeon de course nommé New Kim s’est vendu pour environ 1,9 million de dollars (soit environ 1,6 million d’euro) lors d’une vente aux enchères en Belgique.

Dans les villes, les pigeons sont partout ; il peut donc être difficile d’imaginer un monde sans leur présence. Mais même ces oiseaux très adaptables doivent faire face à la menace de l’extinction.

Au 19e siècle, avec une population d’environ trois milliards d’individus, la tourte voyageuse (Ectopistes migratorius) était l’un des oiseaux les plus nombreux, sinon le plus nombreux au monde. En moins d’un siècle, en raison de sa faim insatiable pour sa viande bon marché et d’une déforestation généralisée, l’Homme a cependant éradiqué l’espèce du monde sauvage.

En 1914, la dernière tourte voyageuse connue, nommée Martha, est décédée en captivité au zoo de Cincinnati. Cette perte nous rappelle que nous devons plus que jamais apprécier les magnifiques pigeons que nous avons avant qu’ils ne disparaissent de nos paysages urbains et naturels.

La merveilleuse variété des pigeons