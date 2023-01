Rencontre avec les lamantins

En 2017, après un examen approfondi, le FWS a déclassé le lamantin. Un choix controversé. Les mesures de protection existantes sont restées en place. Mais l’animal avait encore bien besoin d’actions de soutien concertées, et ses défenseurs craignaient que les efforts se relâchent.

« La décision de déclasser le lamantin, précise Buddy Powell, se fondait sur des constats suggérant que les mesures de protection de l’habitat et les règles relatives à la vitesse des bateaux avaient semblé efficaces, ce qui avait permis aux populations de lamantins de rebondir. »

Or, souligne l’expert, « nous savions qu’un tas de changements environnementaux commençaient à se produire : les marées rouges, l’urbanisation croissante de la Floride et son impact sur les cours d’eau, le changement climatique. Ces grands problèmes, qui touchent à l’environnement et aux paysages, sont bien plus difficiles à contrôler. Le FWS avait été averti. »

Un lundi de janvier, Will Wolfson engage notre bateau dans le Mosquito Lagoon, qui fait partie de l’Indian River Lagoon. Guide de pêche, Wolfson navigue sur ces eaux depuis dix ans. « Cet endroit est devenu un désert », déplore-t-il alors que nous entrons dans le labyrinthe d’une mangrove.

Avec son abondance en herbiers marins et ses eaux abritées, l’Indian River Lagoon a longtemps constitué un habitat important, que ce soit pour les lamantins ou les poissons. Mais, entre 2011 et 2019, plus de la moitié des herbes marines ont disparu – plus de 90 % dans certaines zones.

« Les herbiers marins ne peuvent plus pousser ici, constate Wolfson. L’eau est trop trouble. »

En 2010, un hiver exceptionnellement froid a tué des centaines de lamantins. Les années suivantes, les températures ont augmenté, tandis que sédiments, eaux usées et engrais ne cessaient de s’écouler dans le lagon. Les algues ont alors proliféré de façon incontrôlée. Et la vie végétale ne recevait plus la lumière du soleil.

« Maintenant, je dois me mettre à quatre pattes pour déceler un seul brin d’herbe », dit Wolfson. Lui et d’autres pêcheurs ont commencé à sensibiliser le public et à faire pression sur les autorités de l’État et fédérales pour qu’elles agissent. Mais qui se préoccupe des herbes marines ?

« Personne ne semblait s’en soucier jusqu’à l’an dernier, quand la situation est devenue critique et que tous ces cadavres de lamantins se sont mis à remonter à la surface et à dériver au fil de l’eau, note Wolfson. Ce n’est que lorsqu’ils entendent “lamantin” que les gens commencent à s’intéresser à l’urgence environnementale. »