Au Honduras, ces oiseaux sont désormais protégés par leurs anciens chasseurs

D’autres habitants de Mabita se sont joints à la mission de Lacuth et Pantin. Ils ont appris à manipuler les petits, à les mesurer, à les peser et à documenter les informations en vue des recherches et analyses scientifiques ultérieures.

« J’aimais beaucoup avoir des perroquets chez moi comme animaux de compagnie, mais le LoraKim nous a expliqué l’importance de ces oiseaux pour la nature et pourquoi ils devraient être libres », explique Celia Lacoth, la seule enseignante de la communauté.

En 2014, des fonds supplémentaires ont été alloués par le U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS), et la Charles Darwin Foundation est également intervenue afin de soutenir les efforts de conservation et d’engagement communautaire. Ces ressources ont permis de systématiser le processus de documentation et de marquer à l’aide de points GPS les arbres qui abritaient des nids d’aras. La zone de protection et de surveillance est passée d’environ 15 000 hectares en 2010, à près de 400 000 hectares aujourd’hui.

« Grâce à cela, nous avons pu en savoir plus sur l’état de conservation de la biodiversité dans la quasi-totalité de la région de la Mosquitia », se réjouit Portillo.

(À lire : En Polynésie française, mobilisation pour sauver cet oiseau de l’extinction.)

UNE PROMESSE

Depuis le début du projet, la population d’aras rouges est passée de 500 à plus de 800 individus. Les progrès accomplis jusqu’à présent pourraient cependant ne pas pouvoir continuer, le financement du programme de participation communautaire ayant pris fin en juin 2022.

D’autres programmes visant à aider à garder la trace des animaux sont toutefois en cours. Un centre a été construit afin de faire connaître les aras aux visiteurs de la région, et le gouvernement hondurien s’est engagé à créer un « bataillon vert » au sein de l’armée pour éloigner les braconniers, écarter les trafiquants de drogue et empêcher l’exploitation forestière illégale qui nuirait aux zones dans lesquelles les oiseaux font leurs nids.