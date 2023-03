Ce crocodile du Nil a-t-il été tué par des requins ?

Comme les raies, les requins appartiennent à une sous-classe de poissons appelée elasmobranchii. Les espèces de cette sous-classe ont un squelette fait de cartilage, et non d'os, et possèdent cinq à sept fentes branchiales de chaque côté de la tête (la plupart des autres poissons n'ont qu'une fente branchiale de chaque côté), qu'ils utilisent pour filtrer l'oxygène de l'eau.

Formidables prédateurs, les requins ont une bouche garnie de multiples rangées de dents individuelles qui tombent et repoussent régulièrement. Leurs dents sont de toutes tailles et de toutes formes, qu'elles soient dentelées comme un rasoir ou triangulaires comme une lance.

On trouve des requins dans les eaux profondes et peu profondes de tous les océans du monde, certains migrant sur de grandes distances pour se reproduire et se nourrir. Certaines espèces sont solitaires, tandis que d'autres vivent en groupe à des degrés divers. On a constaté que les requins citron, par exemple, se rassemblaient en groupes pour socialiser.

La plupart des requins se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés, mais certaines des plus grandes espèces se nourrissent de phoques, d'otaries et d'autres mammifères marins - comme on le suppose dans la vidéo ci-dessus.

Ce crocodile du Nil a sans doute été attaqué par un gros requin-tigre ou un requin-bouledogue. D'autres requins évoluent dans les eaux qui baignent les côtes d'Afrique du sud : requins blancs et requins cuivre y chassent également.