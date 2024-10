399, l’ourse grizzli la plus célèbre des États-Unis, est morte

Todd Wilkinson et Thomas Mangelsen ont collaboré dans le cadre de deux livres sur l’ourse : Grizzly 399: The World's Most Famous Mother Bear (Grizzli 399 : l’ourse reproductrice la plus célèbre au monde) et Grizzlies of Pilgrim Creek: An Intimate Portrait of 399 (Les grizzlis de Pligrim Creek : portrait intime de 399).

Cet article a initialement paru en langue anglaise sur le site nationalgeographic.com.