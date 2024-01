5000 kilomètres : la folle odyssée du monarque

Malgré des décennies de recherche, cet ultra-marathon annuel –et celui, plus court, des monarques de l’Ouest américain, le long du Pacifique – n’est que partiellement compris et se révèle de plus en plus périlleux. En raison du changement climatique et de la perte d’habitat, les monarques qui empruntent ces deux routes migratoires pâtissent de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes et de la pénurie des sources de nectar. En parallèle, les espèces d’asclépiades dont ils ont besoin en période de reproduction pour pondre leurs œufs et pour nourrir les chenilles restent extrêmement rares, ce qui contribue également à la baisse globale des populations.