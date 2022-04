À Cuba, les oiseaux chanteurs sauvages menacés par des concours populaires

Garder les oiseaux en cage est une tradition pour de nombreux Cubains et, par conséquent, note Maikel Cañizares, ornithologue au ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement, « une infraction socialement acceptée ». Cette passion remonte aux conquistadors et s’est largement répandue, explique le biologiste Giraldo Alayón García, ancien président de la Société cubaine de zoologie et actuel président de la Fondation Ariguanabo, une ONG qui promeut la nature, la science et la culture. Nombre de Cubains veulent avoir ces oiseaux multicolores chez eux pour profiter de leur chant et de leur beauté – une tradition qui se transmet de génération en génération.

Mais, pour certains, les passereaux sont aussi un commerce. En effet, les récentes pénuries alimentaires et la pression économique exercée par les États-Unis ont créé un besoin désespéré d’argent liquide, et il est moins cher et plus facile de capturer illégalement des oiseaux chanteurs que de les élever chez soi. « La quantité d’argent obtenue [par le trafic de passereaux] est assez limitée », souligne Lillian Guerra, qui est professeure d’histoire cubaine et caribéenne à l’université de Floride. Sur Facebook, des oiseaux chanteurs sont vendus pour une vingtaine d’euros, au plus. Mais les paris, quant à eux, peuvent en rapporter plusieurs milliers.

Reste que la capture d’oiseaux chanteurs sauvages est lourde de conséquences. Ainsi, Giraldo Alayón García est formel : il est âgé de 75 ans et, aujourd’hui, trouver en certains endroits un sporophile petit-chanteur est devenu « quasi impossible, alors qu’ils étaient répandus quand [il était] enfant ». Endémique de Cuba, cet oiseau est admiré pour son chant clair et haut perché, ainsi que pour son collier de plumes jaune vif. Aussi, pour le fondateur de la Fondation Ariguanabo, cela ne fait « aucun doute » : si ce sporophile est « en péril, c’est à cause du piégeage ».