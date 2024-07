Une baleine à bosse a fait chavirer un bateau de pêche : ce que l'on sait

Quand une baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) pesant trente-six tonnes jaillit des profondeurs, peu de choses peuvent lui barrer la route.

Les frères Wyatt et Colin Yager en ont été témoins récemment au large de la côte d'Odiorne Point in Rye, dans le New Hampshire. Ils ont immortalisé cet épisode pour le moins exceptionnel durant lequel une baleine à bosse a émergé de l'eau pour atterrir sur l'arrière d'un petit bateau à proximité, le faisant chavirer. Les deux personnes à bord ont été propulsées par-dessus bord, mais ni elles ni la baleine n'ont été blessés.

Étant donné qu'un groupe d'orques a récemment été observé en train d'éperonner et de faire chavirer des navires au large des côtes de la péninsule ibérique, cet incident a amené certains internautes à se demander, sur le ton de la plaisanterie, si les cétacés n'étaient pas en train de se révolter.

Alisa Schulman-Janiger, biologiste marine et responsable de la recherche dans le cadre du projet sur les orques de Californie, nous assure que ce n'est pas le cas. « C'était un accident », déclare-t-elle. « La baleine n'a pas attaqué le bateau. »

C'était une « collision entre une baleine concentrée sur sa chasse et un bateau de pêche immobile sur l'eau, moteur éteint », explique-t-elle.

POURQUOI LES BALEINES À BOSSE SAUTENT-ELLES HORS DE L'EAU ?

Les baleines à bosse se nourrissent généralement de petits crustacés, connus sous le nom de krill (Euphausiacea), et de bancs entiers de poissons, comme des anchois, des morues, des ammodytidae et des capelans. Pour attraper des poissons, les mammifères marins rassemblent leurs proies à la surface de l'eau en lâchant des rideaux de bulles qui font croire aux poissons qu'ils sont piégés et qu'ils n'ont d'autre choix que de remonter.

Puis, les baleines à bosse se propulsent vers la surface, la gueule grande ouverte, avalant des bancs entiers de poissons d'un seul coup.

Dans le cas qui nous intéresse, Alisa Schulman-Janiger explique que la baleine à bosse en question a été observée en train de se nourrir de menhaden de l'Atlantique pendant plusieurs jours dans la rivière Piscataqua, entre le Maine et le New Hampshire, ce qui est inhabituel dans cette région.

Les garde-côtes étaient apparemment au courant de la présence de la baleine, la seule de son espèce dans la région, et avaient même émis des avis à l'intention des marins pour qu'ils fassent attention à elle, selon Dianna Schulte, cofondatrice et directrice de la recherche pour la Blue Ocean Society for Marine Conservation.

Cela étant dit, selon Alisa Schulman-Janiger, les conducteurs du bateau semblent n'avoir rien fait de mal. Leur moteur était coupé et ils n'ont pas tenté d'interagir avec la baleine.

Dans les zones où se concentrent les poissons-appâts, petites espèces à reproduction rapide, « les baleines à bosse profiteront volontiers d'un repas facile et ne se soucieront guère de ce qui se trouve à la surface, y compris des bateaux », selon une publication Facebook, « lorsqu'elles se nourrissent, les baleines à bosse peuvent être imprévisibles et actives à la surface. »

RESTER EN SÉCURITÉ PRÈS DES BALEINES

Heureusement, atterrir sur un bateau n'a pas réussi à interrompre la chasse de la baleine à bosse. Alisa Schulman-Janiger note que les rapports de l'incident suggèrent qu'après la rencontre, la baleine a continué à se nourrir pendant quatre heures.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, l'agence des États-Unis responsable de l'étude de l'océan et de l'atmosphère (NOAA), recommande aux pêcheurs de ne pas lancer de lignes et de ne pas pêcher à la traîne dans les zones proches des baleines à bosse ou de l'activité visible des filets à bulles. Si un nuage de bulles apparaît alors que vous êtes déjà en train de pêcher, l'agence recommande d'essayer de retirer vos lignes ou votre matériel, avec précaution, si possible.

Selon la NOAA, les bateaux doivent ralentir à dix-huit kilomètres par heure dans les zones fréquentées par les baleines afin d'éviter les collisions, ce qui vous laisse, ainsi qu'à la baleine, le temps de réagir.