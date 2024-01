Adorable : ces oursons traversent la rivière sur le dos de leur mère

Les impressionnants ours bruns (qui incluent les grizzlis) vivent dans les forêts et les montagnes du nord de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Ce sont les ours les plus répandus au monde.

Les plus grands ours bruns du monde se trouvent sur les côtes de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, ainsi que sur des îles comme l'île Kodiak.

Ces géants omnivores ont tendance à être des animaux solitaires, à l'exception des femelles et de leurs petits, mais ils se rassemblent parfois. Des rassemblements spectaculaires peuvent être observés sur les principaux sites de pêche d'Alaska, lorsque les saumons remontent le courant pour frayer en été. À cette saison, des dizaines d'ours peuvent se rassembler pour se régaler de poissons, en quête de graisses qui leur permettront de passer le long hiver qui les attend. À l'automne, un ours brun peut manger jusqu'à 40 kilogrammes de nourriture par jour, et il peut peser deux fois plus avant l'hibernation qu'au printemps.

Les ours bruns creusent des tanières pour l'hibernation, souvent à flanc de colline. Les femelles, ou ourses, font leur tanière pendant la gestation et mettent bas deux oursons pendant ce repos hivernal. Les oursons se nourrissent du lait de leur mère jusqu'au printemps et restent avec elle pendant environ deux ans et demi, de sorte que les femelles ne se reproduisent qu'une fois tous les trois ans.

Les ours bruns adultes sont de puissants prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, mais ils se nourrissent essentiellement de noix, de baies, de fruits, de feuilles et de racines. Les ours mangent également d'autres animaux, des rongeurs à l'élan.