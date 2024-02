Les poules heureuses pondent-elles de meilleurs œufs ?

Vernon Martin, propriétaire de la ferme Crystal Spring à New York, vend des œufs par l'intermédiaire de Handsome Brook. Au départ, l’endroit où il a construit son poulailler était à environ trente mètres d’écart des arbres les plus proches. Pour encourager ses poules à sortir, il en a planté environ 350 et, un an plus tard, a replanté des arbres de trois mètres de haut. Au fur et à mesure que les arbres ont poussé, il a remarqué que les poules s'aventuraient de plus en plus à l'extérieur. Ce sont des oiseaux « très futés », dit-il.

À Red Hen Roost, une exploitation de maïs de trente hectares à New York qui vend également ses produits par l'intermédiaire de Handsome Brook, le propriétaire, Luke Nolt, raconte que certaines poules attendent à la porte dès le matin. Dans son pâturage, elles peuvent se promener à l'ombre des pins, des saules, des poiriers en fleurs et des pommiers. Lorsqu'il effectue ses contrôles quotidiens, des milliers de poules le suivent, dit-il, et une poule blanche se montre particulièrement amicale, sautant parfois sur son épaule.

CE QUI EST BON POUR LES POULES EST-IL BON POUR LES AFFAIRES ?

Les normes strictes en matière de bien-être ne profitent pas seulement aux poules, mais peuvent également être bénéfiques pour les propriétaires d'exploitations agricoles. Dans une étude réalisée en 2008, le fait de protéger des poules avec des panneaux de couverture a permis d'augmenter la production d'œufs de 2 % et de générer un revenu estimé à 3 millions de dollars pour l'entreprise avicole participante.

À New York, Martin contrôle ses 15 000 volailles deux fois par jour pour s’assurer que les poulaillers sont bien ventilés et que la température est supportable, entre 18 et 21°C.

Lorsque l'un de ses troupeaux est tombé malade, il a remarqué que les jaunes d'œuf étaient pâles et jaunes au lieu de leur couleur orange habituelle. « Si vous ne leur permettez pas de vivre dans un bon environnement, elles ne produiront pas comme elles le feraient naturellement », explique-t-il.

Selon lui, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des œufs plus frais provenant de poules plus saines et plus heureuses.

Bollard est d’accord sur ce point, mais un problème se pose : « de nombreux consommateurs n'ont aucune idée de l'origine de leurs œufs ».