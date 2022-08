Air France renonce au transport des primates : pourquoi cela inquiète les scientifiques

Ivan Balansard assure de son côté que les tests sur les primates permettent des avancées considérables dans le milieu scientifique. « Aujourd’hui, il y a des cancers que l’on peut traiter alors qu’il y a encore cinq ans, l'espérance de vie n'était que de deux mois. Tout cela, grâce à des biothérapies. On parle de molécules du vivant, en particulier liées au système immunitaire, aux anticorps. Les modèles primates deviennent encore plus importants. À l’avenir, sans doute, on aura encore plus besoin de ces modèles en vue du développement de ces biothérapies. »

Le vétérinaire dénonce une incohérence dans un combat qui aurait, selon lui, une finalité et un objectif tout à fait similaires. « On veut guérir du cancer, et en même temps, on ne peut pas le faire en décidant d’arrêter toutes les recherches sur les animaux, parce qu’aujourd’hui on en est incapables. Bien sûr, on peut le souhaiter, la réglementation qui régit l’expérimentation animale est très claire là-dessus. C’est une directive européenne qui mentionne que l’objectif final c’est le remplacement total de toutes ces procédures sur les animaux. » Le scientifique du CNRS assure qu’il ne s’agit pas de questions financières, « il n’y a rien de plus cher que de travailler avec des modèles animaux, c’est très contraignant en termes de dimensions réglementaires, et il y a aussi une dimension éthique à respecter, évidemment. » Il s’agit, selon lui, d’une question de réalité des faits : « aucun scientifique ne dirait aujourd’hui qu’il est possible et que nous sommes capables de remplacer totalement les modèles animaux, et encore moins les primates, par des méthodes alternatives, ça n’aurait aucun sens. »

PETA affirme pourtant qu’à ce jour, la communauté scientifique détient « des méthodes modernes et de pointe comme les puces-organes » qui pourraient leur permettre de stopper les tests sur les animaux.

« Le combat de ces associations, même s’il finit par réussir, les expériences continueront ailleurs » déclare Ivan Balansard, qui assure qu’à ce jour la communauté scientifique ne peut pas se permettre l’arrêt de l’utilisation de modèles animaux. « Ce genre de décisions met en danger la recherche locale et européenne. La décision est à l’opposé de ce qu’elle prétend servir. Elle va à l’encontre de l’intérêt collectif, de la recherche et de la santé publique. Les animaux étaient transportés dans des conditions extrêmement surveillées, il y avait un comité de pilotage fait entre Air France et le Ministère de la recherche et des organismes publics et privés pour veiller à ce que les animaux soient transportés dans les conditions les plus optimales. »

En Europe, la réglementation qui fixe les conditions d’utilisation d’animaux à des fins scientifiques est la directive 2010/63/UE fixée en 2010 par le Parlement européen. Elle serait « la plus stricte dans le monde, […] notamment en termes de bien-être animal, de comité d’éthique, de nombre d’hébergement des animaux, de surveillance, de traçabilité » selon l’expert. L’inquiétude des scientifiques est la potentielle délocalisation européenne suite à l’annonce de la compagnie aérienne française. « Ailleurs qu’en Europe, ce sera forcément moins bien pour les animaux. Ce n’est pas une catastrophe, mais ce sera forcément moins bien. Ça complique la recherche, le bien-être animal, mais pour l’image d’Air France c’est plus avantageux ».

Les associations de défense des droits des animaux insistent pourtant sur l’éthique et le bien-être animal, qualifiant les méthodes de cruelles, allant à l’encontre de la liberté de ces êtres vivants. « Chaque année, des dizaines de milliers de singes sont emprisonnés dans des laboratoires du monde entier, confinés dans de petites cages ou dans des conditions de promiscuité, sans jamais savoir ce que pourrait être une vie normale, en liberté. Ils mènent une vie de misère solitaire dans des cages stériles en acier inoxydable, qui ne peuvent en aucun cas répondre aux besoins de ces animaux émotionnellement complexes et hautement sociaux. Ils sont privés de tout ce qui pourrait rendre leur vie digne d'être vécue, y compris la possibilité d'avoir un quelconque contrôle sur ce qui leur arrive […] » déplore la responsable de campagne PETA Usa.

Ivan Balansard appelle les militants à encourager et à aider les financements publics et privés pour la recherche d’alternatives plutôt que d’opter pour « des discours simplistes » qui, selon lui, prônent « des messages qui ne sont pas réalistes ». Les deux experts se rejoignent sur ce point, « en investissant davantage dans des méthodes non-animales passionnantes et innovantes et en prenant des initiatives politiques audacieuses, il sera possible de mettre au point des remèdes et des traitements beaucoup plus prometteurs pour les humains. Cela permettra également d'atténuer les souffrances inimaginables de millions d'animaux » conclut Amy Meyer.

La semaine dernière, la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a été mise à jour. Les macaques à longue queue et les macaques à queue-de-cochon sont désormais comptés parmi les espèces « en danger ». « Plus menaçant que la chasse pour l'alimentation, le macaque à longue queue est l'espèce de primates la plus commercialisée et est fortement demandée pour la recherche biomédicale et toxicologique. La demande internationale de macaques à longue queue provient principalement des États-Unis, du Japon, de la Chine et de l'Union européenne. »