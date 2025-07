Pourquoi tant de haine ? Ces espèces sont laides, mais fascinantes

Le vautour est sans nul doute l’une des créatures qui suscitent le plus d’aversion au monde. Son nom lui-même prend, au sens figuré, un tour péjoratif pour désigner un profiteur cupide. La mauvaise réputation de ces rapaces peut se comprendre : ils sont voûtés, chauves et ont des yeux globuleux. Sans compter qu’ils passent leur journée à manger des cadavres d’animaux en commençant par s’attaquer à leurs parties molles, telles que la bouche, le nez ou l’anus. « Les vautours ont un problème d’image, c’est certain », affirme Darcy Ogada, Exploratrice pour National Geographic et directrice du programme Afrique pour le Peregrine Fund, une association de protection de la nature.

Or ce problème d’image a des conséquences bien réelles. Car nous négligeons leur comportement fascinant et leur rôle vital dans notre éco système. Véritables agents d’entretien de la nature, ils nous débarrassent des carcasses et empêchent la propagation des maladies.

L’Inde est, à cet égard, un cas d’école. Depuis une trentaine d’années, ces rapaces ont quasi disparu après que des millions d’entre eux ont été empoisonnés accidentellement par un médicament administré aux vaches. Les campagnes se sont retrouvées jonchées de cadavres d’animaux qui contaminaient les cours d’eau et l’eau potable ; la population de chiens errants porteurs de la rage a aussi grimpé en flèche. Selon une récente étude parue dans The American Economic Review, le déclin des vautours est lié à une surmortalité de plus de 500 000 personnes au sein d’un échantillon démographique en Inde entre 2000 et 2005.

Dans un monde idéal, l’effondrement des populations de vautours constituerait une priorité en matière de conservation des espèces. Mais ce n’est pas le cas. À l’échelle planétaire, l’écrasante majorité des fonds pour la préservation de la nature est concentrée sur quelques espèces, en général de grands animaux comme les rhinocéros, les éléphants et les gorilles. « Les autres doivent se contenter des restes », confirme Darcy Ogada. Ceux qui se disputent les miettes forment ce que l’on pourrait appeler la faune de seconde zone. Les marginaux. J’entends par là les vautours, les rats-taupes nus, les nasiques. Ils ne sont pas beaux. Ils ne sont pas plein de belles couleurs. Et ils font souvent des choses dégoûtantes, comme manger des excréments – une habitude du rat-taupe nu.

Ils sont l’exact opposé des stars de la conservation : les lions, les pandas, les manchots et les girafes, qui sont mis en avant dans les documentaires animaliers, qui illustrent les boîtes de céréales et décrochent les rôles principaux dans les films d’animation. Dans le milieu, on les désigne sous les termes de mégafaune charismatique ou d’espèces porte-drapeau. Plusieurs études montrent qu’ils reçoivent une part disproportionnée des dons. « Le charisme de l’animal prime sur la menace d’extinction », indique ainsi l’une d’elles. À titre d’exemple, les amphibiens, qui représentent environ 25 % des espèces menacées de vertébrés, attirent seulement 2,5 % des financements.