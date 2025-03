Sous l'eau, le blobfish n'est finalement pas si laid

Comme nous l'explique Davis, de nombreux poissons de fond subissent d'importants dégâts corporels lorsqu'ils sont capturés dans un filet pendant un certain temps avant d'être remontés en surface depuis les grandes profondeurs.

Peu avant cette fatale ascension, M. Blobby devait probablement rouler sa bosse entre 1000 et 1400 mètres de profondeur. Sous la barre des 200 mètres, la lumière se fait rare et les températures commencent à chuter sévèrement. Lorsque les chalutiers remontent l'un de ces poissons, « c'est un peu comme s'ils réchauffaient un objet assemblé à la colle et que celle-ci se mettait à fondre », illustre Ben Frable, conservateur de la collection des vertébrés marins à l'Institut océanographique Scripps de San Diego.