Après avoir quasiment disparu, le lynx fait son grand retour

Dans l’idéal, ces interventions devraient porter à 750 le nombre de femelles reproductrices dans la péninsule Ibérique à la fin des années 2040. À ce stade, l’espèce sera bien moins vulnérable à l’extinction, estime Francisco Javier Salcedo Ortiz. Selon lui, ce projet est « ambitieux, mais nécessaire ».

Au milieu du 20e siècle, le naturaliste Felix Rodríguez de la Fuente, personnalité bien connue des téléspectateurs espagnols, qualifiait le lynx de « fleuron ibérique ».

La passion ancienne de l’Espagne pour ce félin a permis aux autorités locales, aux organisations à but non lucratif et aux particuliers de faire pression auprès de l’Union européenne pour financer le retour du lynx. Cet investissement de plus de 80 millions d’euros à ce jour est l’un des plus importants jamais réalisés en matière de préservation sur le Vieux Continent.

S’il est populaire, l’animal est pourtant encore considéré par certains comme nuisible. Vu comme une menace pour le bétail, il est parfois piégé ou empoisonné. Chaque année, ces actes représentent près de 25 % des morts de lynx dans la péninsule, soit la deuxième cause la plus importante de décès non naturels après les collisions avec des véhicules. Plus encore, la chasse au lynx ibérique est profondément ancrée dans le sud de l’Espagne, où on le tue depuis toujours par loisir ou parce qu’il est considéré comme un concurrent dans la traque du lapin, proie favorite des chasseurs.

C’est pourquoi l’éducation est « le meilleur ,outil pour améliorer la population de lynx », explique Maribel García Tardío, responsable technique du plan de rétablissement du lynx ibérique en Andalousie. Lors de rencontres régulières avec des propriétaires terriens et des chasseurs, elle explique que le lynx tue rarement des animaux domestiques plus gros qu’un agneau, et qu’il peut faire fuir le renard roux et autres carnivores plus à même de s’attaquer au bétail.

Preuve que ce travail de sensibilisation porte ses fruits, de nombreux propriétaires terriens se sont lancés dans des activités touristiques offrant aux visiteurs la possibilité de voir le félin dans son environnement.