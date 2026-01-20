Des guépards momifiés ont été découverts en Arabie saoudite

« C’est un travail vraiment passionnant », confie Molly Cassat-Johnstone, doctorante au laboratoire paléogénomique de l’université de Californie, à Santa Cruz, qui a étudié les guépards à l'époque préhistorique et l’ADN ancien, mais n’a pas pris part à l’étude. « La découverte de ces guépards momifiés et la génération de données paléogénomiques à partir de ces spécimens contribuent grandement à notre compréhension d’une sous-espèce en danger critique d’extinction », ajoute-t-elle.

UN EFFONDREMENT DES POPULATIONS

Les guépards étaient autrefois des icônes de la péninsule arabe. Ils étaient offerts aux rois et aux dignitaires et dressés pour chasser aux côtés des humains, à l’instar des faucons aujourd’hui. Mais les humains ont fini par s’en prendre à leurs amis félins et ont commencé à les chasser pour le plaisir. Ceci, conjugué à la raréfaction de leurs proies, a résulté en l’effondrement des populations dans la péninsule arabe. Un phénomène qui touche toute l’aire de répartition de l’espèce. Autrefois présents de l’Afrique à l’Inde, les guépards n’occupent désormais plus que 9 % de leur aire historique et il ne reste plus que 7 000 individus à l’état sauvage.