Ce phoque s'est retrouvé cerné par des orques déterminées à le dévorer

Lorsqu'il était enfant, en Angleterre, Bertie Gregory se souvient avoir été la cible de moqueries car il était « totalement obsédé par le monde naturel ». Cet enthousiasme, associé à ses talents de photographe et de réalisateur, lui a valu un BAFTA pour la photographie et le prix du meilleur présentateur au festival du film Jackson Wild en 2019. Dans sa série Au plus près des animaux avec Bertie Gregory, disponible en streaming sur Disney+, Gregory emmène les téléspectateurs devant et derrière la caméra, ainsi que sur terre et sous l'eau, à la recherche de comportements rarement observés chez les animaux sauvages. Explorateur National Geographic depuis 2015, il a passé plusieurs années à suivre les orques de type B1 en Antarctique.