Le tursiops, un dauphin carnassier aussi impitoyable qu'efficace

Les tursiops vivent dans les océans tropicaux et dans d'autres eaux chaudes du monde entier. Ils étaient autrefois largement chassés pour leur viande et leur huile (utilisée pour les lampes et la cuisine), mais aujourd'hui la pêche aux dauphins est limitée. Cependant, les dauphins sont menacés par la pêche commerciale d'autres espèces, comme le thon, et peuvent s'empêtrer mortellement dans les filets et autres équipements de pêche.