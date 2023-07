Rien n'est plus dangereux qu'une maman ourse qui défend ses petits

L'impressionnant ours brun vit dans les forêts et les montagnes du nord de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. C'est l'ours le plus répandu au monde.

Les plus grands ours bruns du monde se trouvent sur les côtes de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, ainsi que sur des îles comme l'île Kodiak.