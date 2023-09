Des baleines à bosse ont été filmées au secours d'un phoque chassé par des orques

Après avoir réussi à tuer le phoque, l’orque matriarche a pris l’animal mort dans sa bouche et a nagé en direction des baleines à bosse, comme pour leur exhiber son trophée, se souvient Gregory. « On aurait dit qu’elle les narguait », ajoute-t-il.

Quelles que soient les véritables motivations des orques et des baleines à bosse, il ne fait aucun doute qu’il nous reste encore beaucoup à apprendre sur le comportement de ces cétacés. Il pourrait néanmoins être plus difficile d’étudier les orques B1 puisque leur effectif diminue.

« À mesure que la planète se réchauffe et que les glaciers reculent, de plus en plus de plages et d’îles se retrouvent exposées », ajoute-t-il. Selon la University Corporation for Atmospheric Research, la péninsule antarctique s’est réchauffée de près de 3 degrés Celsius depuis 1950.