Le combat entre un requin-marteau et une raie est-il vraiment inégal ?

Présents dans les eaux tempérées et tropicales du monde entier, au large et près des côtes, les requins-marteaux sont souvent observés lors des grandes migrations estivales à la recherche d'eaux plus fraîches. Les requins-marteaux sont de couleur gris-brun à vert olive sur le dessus et blanc cassé sur le dessous ; leurs dents triangulaires sont très dentelées. Leur nageoire dorsale très haute et pointue est facilement identifiable.

La plupart des espèces de requins-marteaux sont assez petites et sont considérées comme inoffensives pour l'Homme.

Cependant, l'énorme taille et la férocité du grand requin-marteau le rendent potentiellement dangereux, bien que peu d'attaques aient été enregistrées.