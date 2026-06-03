Baie de San Francisco : l'IA au secours des baleines

Dès que l'intelligence artificielle de ce système détecte une baleine, un expert travaillant pour WhaleSpotter vérifie l'information et partage sa localisation sur le site Whale Safe, où elle peut être suivie par n'importe qui, notamment par les forces de l'ordre, le grand public et les capitaines de navires, qui peuvent accéder au site depuis leur tableau de bord. Les écologistes espèrent que cette nouvelle technologie aidera les capitaines de navires à éviter les baleines grises dans la baie de San Francisco et que le dispositif installé sur Angel Island sera le premier d'une longue série.

La technologie de détection thermique est déjà utilisée pour éviter les collisions avec les orques, difficiles à repérer, dans le Nord-Ouest du Pacifique et les scientifiques la testent actuellement sur la côte est des États-Unis, afin de déterminer si elle peut contribuer à réduire le nombre de collisions entre les navires et les baleines franches de l'Atlantique nord, une espèce en danger critique d'extinction.

UNE ZONE GRISE...

Voir une baleine grise sauter hors de l'eau sous le Golden Gate Bridge est sans aucun doute magnifique mais cette beauté cache une triste réalité : les baleines grises ne sont pas censées être dans la baie de San Francisco.

Les baleines grises sont les mammifères qui effectuent la plus longue migration : elles parcourent plus de 19 000 kilomètres aller-retour entre leurs aires d'alimentation dans l'Arctique et leurs aires de reproduction au large des côtes de la Basse-Californie. Dans l'Arctique, elles se gavent de crustacés benthiques qu'elles capturent en nageant sur le côté. Mais en dehors de l'Arctique, elles ne mangent que rarement. Leurs migrations sont presque entièrement alimentées par leurs réserves de graisses.

Cependant, le changement climatique a réduit la quantité de proies disponibles pour les baleines grises dans l'Arctique, les obligeant à entreprendre leurs longues migrations sans avoir suffisamment de réserves d'énergie. Ainsi, lorsqu'elles atteignent la baie de San Francisco, bon nombre d'entre elles sont affamées.

« À quoi ressemble le changement climatique ? Il ressemble à des baleines maigres qui entrent dans la baie à la recherche de nourriture », indique Douglas McCauley, directeur du Benioff Ocean Science Laboratory à l'université de Californie (UC), à Santa Barbara. Ce dernier, qui a contribué à la mise au point de Whale Safe, affirme qu'avant 2018, la présence occasionnelle d'une baleine grise dans la baie n'était pas nécessairement alarmante, mais les temps ont changé.

Depuis que les baleines grises ont été chassées de l'Atlantique par les humains au 18e siècle, seules deux populations de l'espèce survivent dans le Pacifique. La plus importante des deux populations a connu un déclin de près de 50 % au cours de la dernière décennie, passant d'un pic de près de 23 000 baleines à environ 13 000.

« Nous devons faire repartir chacune des baleines qui entre dans la baie » affirme Douglas McCauley. « S'il y a un moment où il faut faire des progrès, c'est bien maintenant ».