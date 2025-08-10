Biais de genre en ornithologie : quand les femelles sont mises de côté

Saviez-vous que les oiseaux femelles peuvent chanter ?

Cela peut sembler une affirmation relevant de l'évidence, mais il y a un peu plus d'une décennie, la plupart des scientifiques considéraient le chant comme un trait appartenant presque exclusivement aux oiseaux mâles.

Et ce n'est qu'une des nombreuses façons dont les scientifiques ont historiquement sous-estimé les oiseaux femelles, comme l'affirment des chercheurs dans une étude publiée dans International Journal of Avian Science.

« Les gens ont tendance à avoir un biais inconscient en faveur des oiseaux mâles, et c’est souvent parce qu’ils sont plus colorés et plus faciles à identifier », estime l’autrice principale Joanna Wu, ornithologue et écologiste à l’université de Californie, à Los Angeles.

Bien sûr, chez certaines espèces, comme les corbeaux, les femelles et les mâles sont indiscernables au premier coup d’œil, ce qui rend l’étude des différences entre les sexes encore plus difficile.

Ces biais font écho à des biais similaires dans les études humaines et pourraient affecter les efforts visant à sauver les espèces menacées par le changement climatique et la destruction des habitats.

« Sans les femelles, on passe vraiment à côté d’une grande partie de la population », déclare Karan Odom, écologiste comportementale à l’université du Pacifique, qui n’a pas pris part à la nouvelle étude.

LES FEMELLES VOLENT PLUS LOIN ET MEURENT PLUS TÔT

Ignorer les oiseaux femelles dans la recherche « peut avoir de réelles conséquences en matière de conservation », révèle Joanna Wu. Elle cite en exemple les parulines à ailes dorées. Les femelles vivent dans des habitats de plus basse altitude que les mâles en dehors de la saison de reproduction. Plutôt qu’un simple détail de la biologie des parulines, cette différence de comportement a des impacts réels, car les habitats de plus basse altitude sont plus faciles à exploiter forestièrement.

Alors que les efforts de conservation se concentraient sur l’habitat des mâles, une étude a montré que, en seulement seize ans, les parulines femelles à ailes dorées ont perdu deux fois plus d’habitat non reproductif que les mâles.

En étudiant la littérature scientifique pour leur article de mise en perspective, Joanna Wu et ses collègues, tous membres d’un groupe d’observation des oiseaux appelé The Galbatross Project, qui communique sur l’importance des oiseaux femelles, ont également trouvé un certain nombre d’autres schémas intéressants et peu étudiés.

« J’ai été surprise de constater que les études trouvent systématiquement que les femelles se dispersent plus loin que les mâles », se souvient Joanna Wu.

Et cette constatation pourrait être liée à une autre. « Étude après étude, on constate systématiquement que les oiseaux femelles ont un taux de survie plus faible », souligne l'ornithologue.

Prenons un oiseau qui vole des États-Unis jusqu’au Panama dans le cadre de sa migration annuelle. Si les oiseaux femelles volent ne serait-ce qu’un peu plus loin que les mâles, cela signifie plus de temps passé à la merci des prédateurs, plus d’énergie dépensée, et plus de risque de famine.

Les différences entre les sexes pourraient également rendre les oiseaux femelles plus vulnérables aux changements à grande échelle du paysage, comme le changement climatique. Et tous ces facteurs sont susceptibles d’avoir des répercussions en cascade sur les populations.