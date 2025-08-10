Biais de genre en ornithologie : quand les femelles sont mises de côté
Les scientifiques ont récemment décidé de focaliser leurs efforts sur les oiseaux femelles. Ce qu'ils ont découvert les a stupéfaits.
Certaines femelles, comme les deux Guit-guit saï (Cyanerpes cyaneus) photographiés ci-dessus au Costa Rica, ont une coloration moins voyante que leurs homologues mâles, qui sont d'un bleu vif. C'est l'un des facteurs qui contribuent probablement aux préjugés inconscients dans le cadre de l'étude des oiseaux femelles.
Saviez-vous que les oiseaux femelles peuvent chanter ?
Cela peut sembler une affirmation relevant de l'évidence, mais il y a un peu plus d'une décennie, la plupart des scientifiques considéraient le chant comme un trait appartenant presque exclusivement aux oiseaux mâles.
Et ce n'est qu'une des nombreuses façons dont les scientifiques ont historiquement sous-estimé les oiseaux femelles, comme l'affirment des chercheurs dans une étude publiée dans International Journal of Avian Science.
« Les gens ont tendance à avoir un biais inconscient en faveur des oiseaux mâles, et c’est souvent parce qu’ils sont plus colorés et plus faciles à identifier », estime l’autrice principale Joanna Wu, ornithologue et écologiste à l’université de Californie, à Los Angeles.
Bien sûr, chez certaines espèces, comme les corbeaux, les femelles et les mâles sont indiscernables au premier coup d’œil, ce qui rend l’étude des différences entre les sexes encore plus difficile.
Ces biais font écho à des biais similaires dans les études humaines et pourraient affecter les efforts visant à sauver les espèces menacées par le changement climatique et la destruction des habitats.
« Sans les femelles, on passe vraiment à côté d’une grande partie de la population », déclare Karan Odom, écologiste comportementale à l’université du Pacifique, qui n’a pas pris part à la nouvelle étude.
LES FEMELLES VOLENT PLUS LOIN ET MEURENT PLUS TÔT
Ignorer les oiseaux femelles dans la recherche « peut avoir de réelles conséquences en matière de conservation », révèle Joanna Wu. Elle cite en exemple les parulines à ailes dorées. Les femelles vivent dans des habitats de plus basse altitude que les mâles en dehors de la saison de reproduction. Plutôt qu’un simple détail de la biologie des parulines, cette différence de comportement a des impacts réels, car les habitats de plus basse altitude sont plus faciles à exploiter forestièrement.
Alors que les efforts de conservation se concentraient sur l’habitat des mâles, une étude a montré que, en seulement seize ans, les parulines femelles à ailes dorées ont perdu deux fois plus d’habitat non reproductif que les mâles.
En étudiant la littérature scientifique pour leur article de mise en perspective, Joanna Wu et ses collègues, tous membres d’un groupe d’observation des oiseaux appelé The Galbatross Project, qui communique sur l’importance des oiseaux femelles, ont également trouvé un certain nombre d’autres schémas intéressants et peu étudiés.
« J’ai été surprise de constater que les études trouvent systématiquement que les femelles se dispersent plus loin que les mâles », se souvient Joanna Wu.
Et cette constatation pourrait être liée à une autre. « Étude après étude, on constate systématiquement que les oiseaux femelles ont un taux de survie plus faible », souligne l'ornithologue.
Prenons un oiseau qui vole des États-Unis jusqu’au Panama dans le cadre de sa migration annuelle. Si les oiseaux femelles volent ne serait-ce qu’un peu plus loin que les mâles, cela signifie plus de temps passé à la merci des prédateurs, plus d’énergie dépensée, et plus de risque de famine.
Les différences entre les sexes pourraient également rendre les oiseaux femelles plus vulnérables aux changements à grande échelle du paysage, comme le changement climatique. Et tous ces facteurs sont susceptibles d’avoir des répercussions en cascade sur les populations.
« Je pense qu’il y a beaucoup d’intérêt à reconnaître où se trouvent nos lacunes en matière de connaissances », déclare karan Odom, qui a travaillé sur une étude de 2014 publiée dans Nature Communications qui a déterminé non seulement que le chant des femelles était largement répandu dans les espèces, mais aussi qu’il remonte au début de l’arbre généalogique des oiseaux.
« Si vous vous intéressez aux oiseaux, au comportement des oiseaux et à leur conservation, je pense qu’il est important de reconnaître que nous avons peut-être manqué certaines choses », souligne Karan Odom. « Et dans ce cas, il s’agit des femelles. »
CE N'EST PAS UNE GUERRE DES SEXES
Si tout cela vous semble familier, c’est probablement parce qu’on observe un schéma similaire dans les sciences et la médecine centrées sur les humains.
« Cela ne me surprend pas », dit Elizabeth Comen, oncologue médicale à NYU Langone Health et autrice.
« Que ce soit la culture, la société, les universités ou les recherches intellectuelles, [ces domaines] sont encadrés par ceux qui occupent des postes de direction et ont la capacité et les ressources pour poser les questions. Et pendant très longtemps, ces domaines ont été dominés par des hommes », rappelle Elizabeth Comen. « Et cet héritage imprègne toutes sortes de recherches intellectuelles, que ce soit la médecine, l’anthropologie ou le comportement animal. »
Par exemple, chez les humains, les femmes peuvent souffrir de maladies différentes de celles des hommes, ou une maladie peut se manifester différemment selon le sexe. Et comme pour les parulines à ailes dorées, étudier les deux est nécessaire pour assurer la santé de l’ensemble de la population.
« Si nous comprenons pourquoi les femmes vivent plus longtemps, mais en moins bonne santé, cela impacte non seulement la santé des femmes, mais nous aide aussi à comprendre comment améliorer la santé des hommes », relève Elizabeth Comen. « Donc ce n’est pas vraiment l’un ou l’autre, mais plutôt : comment peut-on s’aligner pour améliorer la santé de toute la société ? »
IL FAUT ÉTUDIER LES OISEAUX FEMELLES
Concernant les oiseaux, il y a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles.
« Ce qui m’enthousiasme le plus dans cet article, c’est qu’il existe des solutions que nous pouvons assez facilement mettre en œuvre », déclare Joanna Wu. « Et la première, c’est que nous devons simplement reconnaître qu’il existe des différences entre les sexes. »
En plus d’une prise de conscience accrue du problème, d’autres avancées incluent la formation des scientifiques et du public à mieux identifier les oiseaux femelles, ainsi que l’utilisation d’échantillons de sang, de plumes et d’ADN pour déterminer le sexe des espèces plus difficiles à distinguer.
Les études et enquêtes peuvent aussi mieux prendre en compte la manière dont les sexes peuvent utiliser différents habitats dans l’espace et le temps, par exemple en se concentrant sur les captures d’oiseaux pendant la saison migratoire, lorsque les deux sexes sont actifs, plutôt que pendant la saison de reproduction, quand les femelles passent peut-être déjà plus de temps dans leur nid.
Faire un effort pour étudier les oiseaux en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe, là où la plupart des études ont historiquement eu lieu, sera également essentiel. Cela parce que beaucoup d’oiseaux chanteurs tropicaux sont socialement monogames, ce qui tend à être un indicateur d’espèces dont les femelles chantent.
Le financement influence également les espèces étudiées, et aux États-Unis, cet avenir est incertain. L’administration Trump a récemment demandé à la National Science Foundation, qui finance beaucoup de recherches scientifiques fondamentales y compris les études sur les oiseaux, de signaler des mots comme « femelle » lors de l’examen des demandes de subventions - une décision qui entravera presque certainement la recherche sur les femelles, qu’il s’agisse d’oiseaux ou de femmes humaines.
« Mon espoir le plus profond pour notre santé à tous est que nous soyons moins divisés et plus unis, et que nous reconnaissions que chacun dans la société mérite des soins de santé justes, équitables et éthiques », dit Comen. « Nous ne pouvons pas avoir cela sans examiner à la fois ce qui nous est commun, mais aussi ce qui nous différencie. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.