À Marrakech, ces macaques menacés d'extinction sont utilisés pour divertir les touristes

« La principale raison pour laquelle les visiteurs viennent sur la place, c’est pour assister à un spectacle », explique Adil Ouadrhiri, qui possède six macaques, dont Cookie, et emploie quatre dresseurs. « Nous sommes là pour divertir les passants, et les passants veulent voir des singes. » La famille d’Ouadrhiri travaille ici aux côtés de macaques de Barbarie depuis les années 1970.

Les dresseurs travaillent par deux, soit le matin, soit l’après-midi, et Ouadrhiri précise que chacun d’entre eux gagne environ 100 euros par jour en pourboires, et tout le monde se répartit équitablement les gains de la journée.

Selon la primatologue Kristina Stazaker, de la Neotropical Primate Conservation, basée au Royaume-Uni, certains dresseurs peuvent cependant gagner bien plus que cela. Lorsqu’elle s’est rendue à Jemaa el-Fna dans le cadre d’une étude financée par la Ligue internationale pour la protection des primates, dont le siège se trouve en Caroline du Sud, la spécialiste a passé la journée à observer l’action de loin, depuis un café : elle raconte ainsi avoir vu un macaque être utilisé comme accessoire photo à dix-huit reprises en seulement une heure. En général, les pourboires tournaient autour de 10 euros.

Avant que Cookie et les deux autres macaques ne se mettent au travail en ce matin du mois de mars, leurs dresseurs, Jaouad Zaaboul et Omar Enouiti, ont dû les amadouer afin de les faire sortir de leurs cages. Pour ce faire, ils ont tenté les animaux avec des gaufrettes au chocolat et des morceaux de pain trempés dans de la bissara, une soupe de fèves.

Cookie est alors sorti de sa cage et a commencé à faire des sauts périlleux, probablement pour obtenir une nouvelle dose de sucre. Sa petite sœur, Titi, âgée de 3 mois et aussi petite qu’un chihuahua, lui a emboîté le pas. Marco, un mâle de 12 ans, semblait quant à lui agité, ses yeux ambrés brillant tandis qu’il secouait les barreaux de sa cage avec ses grandes mains. Bien que les hommes aient insisté sur le fait que Marco ne représentait aucun danger, lorsque je me suis approchée de sa cage pour le voir de plus près, Zaaboul m’a recommandé d’être prudente.

DES « CRÉATURES SENSIBLES »

Lorsqu’ils sont seuls dans la nature, les macaques de Barbarie forment naturellement des groupes sociaux de trente à quatre-vingts individus. Ce sont des « créatures sensibles », selon Siân Waters, directrice exécutive de Barbary Macaque Awareness & Conservation, une organisation à but non lucratif également établie au Royaume-Uni, qui se consacre à la conservation des animaux et de leur habitat.