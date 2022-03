Cafards : ne les tuez pas avec des pesticides

Quand j’avais environ dix ans, j’ai aperçu un cafard sur le plan de travail de la cuisine et j’ai attrapé la première chose que j’ai trouvée : une cafetière. Je l’ai vite utilisée pour recouvrir l’insecte et, d’un coup, j’ai réalisé que je n’avais plus que la poignée en verre dans la main. « Pardon, Maman », dis-je en voyant le contenant cassé. « Mais, au moins, j’ai attrapé le cafard. »

Les blattes germaniques faisaient partie intégrante de ma vie en grandissant dans un parc de mobile homes à Phoenix, dans l'Arizona. Peu importe la quantité de poison, de pièges électriques ou de bombes insecticides que nous utilisions : rien ne semblait les décourager. C’est en déménageant dans une maison que ma famille et moi nous sommes enfin débarrassés de ces petits fléaux à six pattes.

Une invasion de cafards n'est jamais une bonne nouvelle, et une raison pourrait bien expliquer nos difficultés à nous en débarrasser. Une quantité croissante de données indique que certaines populations de blattes germaniques auraient développé une résistance aux pesticides, ce qui rendraient les produits chimiques inutiles.

Une étude récente publiée dans le Journal of Economic Entomology, révèle par exemple que dans certaines unités résidentielles du sud de la Californie, les blattes germaniques peuvent survivre à une exposition à cinq types de pesticides couramment utilisés.

Cette observation est inquiétante, car des invasions importantes de cafards peuvent entraîner chez les humains des soucis de santé tels que de l’asthme ou des allergies, et ce d’après Chow-Yang Lee, professeur à l’Université de Californie qui a dirigé cette étude. Au moins onze différents allergènes peuvent être associés à cette Blattela germanica, qui peut également propager des bactéries telles que les salmonelles. De plus, l’anxiété liée à une invasion de cafards peut affecter négativement la santé mentale des personnes concernées.

Même si d’autres types de cafards et blattes peuvent infester les habitations humaines, les blattes germaniques sont de loin les plus problématiques, selon Lee. Il y a un débat quant à savoir si ces insectes venaient, à l’origine, d’Afrique ou d’Asie de l’Est mais, quoi qu’il en soit, cette espèce résistante est parvenue à se propager dans le monde entier par le biais des envois internationaux, et est désormais le type de cafard le plus répandu sur Terre. C’est par ailleurs Carl Linnaeus, naturaliste suédois, qui leur a attribué le nom Blattella germanica dans les années 1770 car des échantillons des insectes lui avaient été envoyés par courrier depuis l’Allemagne.

Fidèle à sa réputation d’insecte teigneux, des 4 500 différents types de cafards connus, « la blatte germanique semble être la seule à être capable de développer une résistance aux insecticides » affirme Lee. C’est un bel exemple de l’impact direct qu’ont les humains sur l’évolution des insectes nuisibles qui nous entourent. (Découvrez le nombre d’insectes qui disparaissent dans le monde à cause de notre utilisation de produits chimiques.)

Il n’est toutefois peut-être pas nécessaire de pousser de cette façon les cafards à développer des défenses contre nos produits antiparasitaires.

Des scientifiques sont également en train d’étudier des approches plus efficaces destinées à maîtriser la présence des cafards dans les zones occupées par les humains : une approche multi-systèmes, par exemple, qui consiste en l’utilisation d’huiles essentielles telles que le limonène, un constituant d’agrumes dont la forte odeur repousse les cafards.

UNE HISTOIRE SANS FIN DE RÉSISTANCE

Lee et ses collègues se sont penchés sur la réaction des blattes germaniques de quatre villes du sud de la Californie à certains des gels insecticides les plus utilisés par les Américains pour contrôler les infestations.

En utilisant surtout des aspirateurs, mais aussi des pièges, ils ont collecté des centaines de cafards dans des logements sociaux aux alentours de Los Angeles, San Diego, Vista et San José. Selon Lee, les habitants de ces zones n’ayant souvent pas les moyens de recourir à des services d’extermination professionnels, ils ont tendance à utiliser de plus en plus de pesticides qu’ils achètent en magasin.

Cela crée une boucle de rétroaction. Une exposition plus importante à ces produits permet aux cafards qui peuvent résister aux effets des pesticides de survivre et de se reproduire, créant ainsi une nouvelle génération encore plus résistante.

Lee qualifie cette boucle d’une « histoire sans fin de résistance aux insecticides ».

Les chercheurs ont ensuite ramené les insectes collectés dans leur laboratoire de Californie puis, dans des essais séparés, les ont exposés à six pesticides communs et achetables en vente libre. Ils ont répété la même expérience avec des dizaines de blattes germaniques élevées en laboratoire qui n’avaient jamais été exposées à des produits chimiques insecticides.

Les cafards de laboratoire n’ont pas tardé à mourir. Mais dans cinq des six essais, les pesticides n’ont pas pu tuer les cafards capturés, dont la plupart ont survécu après deux semaines. Seul un pesticide, l’abamectine, est parvenue à tuer les individus capturés. Cependant, des recherches menées en 2019 ont montré que les cafards peuvent développer une meilleure résistance à l’abamectine en seulement deux générations, soit environ un an.