Cette chenille se camoufle en portant des membres d’insectes morts

Cette chenille de la taille d’un ongle ressemble à une pile de membres ; une tête de fourmi ici, des jambes et des ailes de mouche là, une tête de charançon arrimée au corps et des pattes d’araignée abandonnées dépassant de tous côtés. Sous cette carapace bricolée se cache une « corps blanc mou et générique », pour reprendre les mots de Daniel Rubinoff, entomologiste à l’Université d’Hawaï à Mānoa. « D’un côté c’est dégoûtant, mais c’est aussi un peu mignon. Elles se baladent et se disent : “Oh, ça a l’air délicieux. Je vais en manger un peu et me mettre le reste sur le dos.” »