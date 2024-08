Ce parasite utilise des clones pour aspirer les entrailles de ses ennemis

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue PNAS, les vers plats peuvent créer une armée de guerriers très agressifs dotés de corps exceptionnellement minuscules, de bouches massives et d'un seul objectif : repérer d'autres espèces de vers plats, s'accrocher à leurs flancs et aspirer leurs entrailles.

Comme cette forme particulière de ver guerrier n'a pas de matériel de reproduction et ne peut pas créer de copies d'elle-même, les scientifiques pensent qu'il s'agit du premier exemple connu d'une caste de soldats spécialisés chez les vers plats, ce qui est plus courant chez les fourmis et les termites.

« Leurs bouches sont cinq fois plus grandes que celles des autres vers de la colonie, mais la taille de leur corps n'est supérieure que de 5 % », explique Dan Metz , parasitologue à l'université du Nebraska-Lincoln et auteur principal de l'étude.

Les trématodes ne peuvent pas achever leur cycle de vie sans passer par plusieurs organismes plus grands, ou ce que les scientifiques appellent des « hôtes intermédiaires ». Pour H. pumilio, le voyage commence avec un escargot, se poursuit avec des poissons avant d'infecter des oiseaux et des mammifères.

Alors que les infections sont les plus courantes en Asie de l'Est et en Amérique du Sud, les infections par trématodes d'origine alimentaire entraînent environ 200 000 maladies et 7 000 décès chaque année. Cependant, ces chiffres sont probablement sous-estimés, en raison du nombre limité de rapports dans les communautés les plus touchées par les trématodes, selon l'O.M.S.