Ces deux évolutions ont permis aux colibris de voler comme des insectes

Le colibri en vol stationnaire ressemble plus à un insecte qu'à un oiseau. Ces petits oiseaux rapides peuvent battre des ailes 53 fois par seconde et voler dans un style acrobatique que peu d'autres oiseaux peuvent égaler. Ils planent souvent, peuvent battre des ailes à l'envers, et même voler vers l'arrière. Ces colibris ont des pattes extrêmement courtes, de sorte qu'ils ne peuvent pas marcher ni même sautiller avec efficacité.