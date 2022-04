Ces espèces ont muté après la catastrophe de Tchernobyl

26 avril 1986 - 01h 24mn : deux explosions quasi-simultanées secouent le réacteur numéro 4 de la centrale ukrainienne Lénine. Pour la première fois dans l'histoire du nucléaire civil, un accident menace non plus les seuls alentours d'une centrale, mais les pays voisins, leurs environnements et leurs populations présents et futurs dans un périmètre étendu.

La centrale n'est pas équipée de l'épaisse enceinte de confinement dont sont dotées la plupart des centrales nucléaires dans le monde. Près de 50 tonnes de combustible nucléaire s'évaporent sous l'impact de cette boule d'énergie électrique, et sont projetées dans l'atmosphère à une hauteur variant entre un et dix kilomètres, sous forme d'isotopes radioactifs.

Bientôt, un élément de la charpente tombe dans la salle des machines et fait exploser la conduite d'huile d'une turbine. L'huile chaude se déverse sur des morceaux de combustible. La salle des machines s'embrase. Le réacteur continue de se consumer jusqu'au 10 mai 1986.

La masse de combustible évaporée forme un panache radioactif qui balaye les alentours de la centrale, traverse la Biélorussie et les pays baltes le jour même. La direction du vent change et les émissions continues du réacteur touchent Kiev et ses environs. Plus de 70 tonnes de combustible nucléaire placées dans la zone active du réacteur endommagé sont projetées sur les décombres de la salle des machines, le toit du troisième bloc, sur les cheminées d'aération, augmentant de fait la considérable radioactivité autour du bloc sinistré.