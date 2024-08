Cet animal peut vivre plus de 500 ans

STABILITÉ ET PÉRENNITÉ

La stabilité de l’environnement des profondeurs marines permet probablement aux espèces y demeurant de vivre plus longtemps.

À de grandes profondeurs, les animaux sont protégés des problèmes affectant les espèces vivant dans des eaux moins profondes, tels que les changements de température et les tempêtes violentes, indique Daniel Doak , co-auteur de l’étude et professeur dans le département d’études environnementales de l’université du Colorado à Boulder.

« Le fait d’être sessile semble être au moins corrélé à une possible longévité chez les animaux marins et les plantes terrestres », poursuit-il.

La sélection naturelle favorise les longues durées de vie dans les environnements stables « où les événements fortuits ne vous tuent pas », comme c’est le cas dans les profondeurs marines. Les espèces vivant dans des eaux moins profondes présentent beaucoup plus de chances de mourir jeunes à cause de dangers tels que les prédateurs. Cela signifie qu’il n’y a pas d’avantage évolutif particulier à ce que ces créatures soient capables de réparer leur corps et de rester résistantes jusqu’à un âge avancé, précise le professeur.