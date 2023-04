Cette petite île australienne s'est battue contre une invasion de rats… et a fini par gagner

Les rats faisaient partie intégrante de la vie sur Lord Howe depuis plus d’un siècle. Leur arrivée a été des plus classiques : ils ont déserté un navire en plein naufrage. En 1918, le SS Makambo, destiné au commerce insulaire, s’est échoué à l’extrémité nord de l’île. Il a fini par être remis à flot, mais pas avant que des rats ne s’échappent pour se rendre sur le rivage. En l’absence de prédateurs naturels sur l’île, la population de ces rongeurs a explosé et, en l’espace de deux ans, ils ont dévoré de nombreuses espèces, parfois jusqu’à l’extinction.

(À lire : Les rats ne seraient pas responsables de la peste noire.)

Au total, six espèces d’oiseaux, treize espèces d’invertébrés et deux espèces de plantes ont disparu, et les rongeurs ont rendu la vie difficile aux habitants de l’île. Avec les souris, qui étaient déjà présentes, les rats ont envahi les maisons, rongé les câbles électriques, assiégé les jardins et les vergers. Ils ont également dévasté le seul produit d’exportation important de Lord Howe : les graines et les jeunes plants du kentia, un palmier endémique très prisé en tant que plante d’intérieur.