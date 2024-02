Avoir un animal de compagnie permettrait de vieillir en meilleure santé mentale et physique

Près de six Français sur dix déclarent posséder un chien ou un chat, selon un sondage Ipsos de juin 2023. Parmi eux, 68 % les considèrent même comme un membre de la famille à part entière. Le lien entre les maîtres et leur fidèle compagnon s’est largement renforcé ces dernières décennies.

La notion de possession responsable gagne aussi du terrain, et 60 % des Français pensent que les personnes qui ne respectent pas les droits des animaux devraient être condamnées à des peines de prison. Deux ans après la loi Dombreval, visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les Hommes, la notion de bien-être animal gagne de plus en plus l'esprit des Français.

Plus qu’une simple compagnie agréable, il est montré que leur présence peut agir favorablement sur la santé de leurs maîtres. Ainsi, les résultats d’une étude chinoise publiée en décembre 2023, montrent que posséder un animal de compagnie permettrait de mieux vieillir lorsqu'on vit seul. Un peu moins de 8 000 personnes de cinquante ans et plus vivant seules ont été suivies, qu’elles vivent ou non avec un animal de compagnie. Sur cette population, on a constaté un ralentissement du déclin de la mémoire verbale et de la fluidité verbale chez les personnes possédant un animal de compagnie, mais pas chez celles vivant seules ou même avec d'autres personnes.

En somme, posséder et s’occuper d’un animal de compagnie permettrait de conserver plus longtemps une bonne fluence verbale, à savoir la capacité à délivrer des informations et à faire des phrases dans un temps imparti. Les résultats de cette étude ne sont « pas étonnants » pour Marine Grandgeorge, maître de conférences en éthologie à l’Université de Rennes. Elle considère que les animaux « apportent énormément de choses sur la santé physique et émotionnelle. »

LA MÉDIATION ANIMALE

Il devient de plus en plus courant de faire intervenir des animaux pour prévenir, voire soulager de certains maux chez les humains. C’est ce que l’on appelle la médiation animale, autrefois appelée zoothérapie ou thérapie assistée par l’animal (TAA).