Clans, vengeance, expéditions punitives : chez les animaux, la guerre existe aussi

C’est seulement à partir des années 1970 que l’on se met à concevoir la guerre chez les animaux. Pourquoi ?

Dans les années 1960 et 1970, la société est en plein élan « peace and love ». De plus, les scientifiques n’avaient jusqu’ici que peu de recul sur le suivi d’animaux sur le long terme, à part les insectes.

On connaît la violence chez les animaux, mais on suppose qu’elle est le fruit d’un rapport de prédation. Cette vision change d’un seul coup, lorsqu’en 1974, la primatologue Jane Goodall assiste à un épisode d’une extrême violence entre deux clans de chimpanzés.

Un groupe de six mâles débusque un jeune chimpanzé d’un clan adverse, surnommé Godi. Pendant que certains chimpanzés empêchent le jeune Godi de bouger en lui tenant les bras et la tête, le plus vieux mâle lui assène de violentes morsures sur le corps jusqu’à la mort de la victime. Les chercheurs assistent, médusés, à ce déchaînement de violence. Ils constatent que les chimpanzés engagés dans cette expédition punitive ont un comportement très différent de celui adopté pendant la chasse. Ils sont particulièrement silencieux et s’assurent d’être plus nombreux que leur victime. Lors des années suivantes, ce groupe de chimpanzés va méthodiquement éliminer tous les membres du clan adverse. Le plus surprenant, c’est qu’ils appartenaient tous au même groupe quelques années auparavant.

Pourquoi ces chimpanzés livrent-ils une telle guerre à ce clan adverse ?

C’est une guerre de territoire. L’enjeu est considérable puisque le contrôle d’une aire géographique garantit l’approvisionnement en ressources comme la nourriture, les abris... D’autres espèces font donc la guerre pour ces mêmes raisons. Les suricates, par exemple, sont sans arrêt sur le qui-vive. Les prédateurs, mais aussi les voisins qui lorgnent sur leur territoire, menacent leur existence. Certains individus passent leurs journées en hauteur, debout sur leur pattes arrières, pour guetter l’arrivée d’éventuels ennemis au beau milieu des paysages semi-désertiques du Namid et du Kalahari en Afrique de l’Ouest.

Chez certaines espèces, on retrouve même des armées professionnelles...

Oui, notamment chez les insectes. La proportion de forces dévolues aux armées professionnelles chez les insectes et chez les humains apparait d’ailleurs étrangement similaire. En France, l’armée représente 1 % de la population active. Chez les termites, les soldats professionnels représentent entre 2 et 5 % des effectifs de la colonie. Plusieurs types de soldats existent chez cette espèce. Il y a ceux qui protègent le site. En cas d’alerte, ils sont chargés de boucher les trous dans la termitière, sceller les entrées et les sorties grâce à leur tête cylindrique. D’autres, avec leurs puissantes mandibules, doivent accompagner et encadrer les ouvrières quand elles sortent pour chercher à manger. Parfois, leurs armes physiques sont accompagnées d’armes chimiques grâce à des glandes associées aux mandibules. Chez certaines espèces, la glande occupe une bonne partie de l’abdomen et transforme le termite en véritable bombe vivante. En contractant son abdomen, il se fait exploser comme un kamikaze, aspergeant ses adversaires de produits toxiques.

Il existe également des guerres entre espèces chez les animaux, pour l’accès aux ressources. Pouvez-vous nous donner un exemple ?

Oui, il arrive que des mammifères tuent des espèces concurrentes, non pas pour les manger mais pour libérer des ressources alimentaires autrefois consommées par la victime. Ainsi, les lions, les hyènes et les lycaons se battent à armes inégales pour le contrôle d’une zone et la possibilité d’en chasser les proies. Et le bilan est lourd : de 13 à 50 % des lycaons meurent tués par des lions ou des hyènes, 55 % des hyènes périssent sous les crocs d’un lion. Les lions sont les moins touchés par cette guerre : les petits lionceaux seraient 8 % à mourir du fait des hyènes et des léopards. Le tout sans être mangés ensuite !

C’est aussi le cas, écrivez-vous, de la guerre de l’humain contre la nature.

Oui, de toutes les espèces animales s’attaquant à une autre espèce sans objectif de se nourrir, l’humain n’a pas d’équivalent. Il n’agit pas comme un simple prédateur, mais travaille avec la volonté de détruire les espèces qu’il estime inutiles, qu’il considère, par ignorance, nuisibles. Un exemple ? La guerre contre le loup ! Dès 813, Charlemagne créa un corps d’armée (le Corps de la Louveterie) spécifique chargé d’éradiquer le loup et tous les nuisibles. S’ensuivront des centaines d’années de guerre contre ce canidé. Le 19e siècle est une tuerie, à cause de l’usage des armes à feu et du poison, largement répandus. Son retour naturel en France au début du 21e siècle est une bonne nouvelle pour la biodiversité, mais les autorisations légales d’abattage de plus de cent bêtes par an montrent que la paix n’est toujours pas signée entre lui et l’humain.

Les dauphins, eux, tuent les bébés et violent les femelles, dans une forme de guerre des sexes… Pourquoi ?